Xôn xao clip 5 nữ sinh tiểu học hút thuốc phì phèo trong sân trường, mời bạn nam hút cùng

Mới đây, cư dân mạng một phen ngỡ ngàng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh 5 nữ sinh còn rất nhỏ, độ tuổi khoảng 7-14 tuổi, tập trung ở một khu vực trong sân trường, nhóm nữ sinh tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, nhả khói phì phèo.

Trong clip, 5 nữ sinh không hề có biểu hiện sợ sệt hay lén lút mà rất ngang nhiên, vừa hút thuốc, vừa cười đùa với nhau. Thậm chí, khi thấy các bạn nam khác, các em này còn ra mời bạn hút thuốc cùng.

Nhóm nữ sinh vô tư hút thuốc ngay trong sân trường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Suốt đoạn clip dài 41 giây, các nữ sinh này cũng nhiều lần chửi thề. Đoạn clip đã khiến người xem rất sốc, bàng hoàng:

- “Tôi đang xem cái gì thế này? Các cháu còn bé mà sao đã biết hút thuốc?”.

- “Tuổi này dễ bắt chước lắm, bởi vậy cha mẹ phải quan tâm giáo dục, chỉ dạy cho các cháu thường xuyên hơn, nói cho các cháu rõ cái nào xấu, không tốt thì tuyệt đối không được làm, cần phải tránh”.

Các em này còn mời bạn nam hút thuốc cùng.

Đoạn clip nói trên được cho là ghi lại tại khuôn viên một trường tiểu học trên địa bàn phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trao đổi trên báo Dân Trí sáng 31/3, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang xác nhận vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hiện Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn