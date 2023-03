Xoá nhiều ổ nhóm cờ bạc, Công an Thạch Hà được khen thưởng

Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà trao thưởng cho Công an huyện Thạch Hà.



Thời gian qua, bám sát kế hoạch của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiêu biểu, Công an huyện Thạch Hà vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thạch Hà phát hiện trên địa bàn có một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức xóc đĩa, hoạt động rất tinh vi do Lê Văn Nam (SN 1968) cùng con trai là Lê Cao Cường (SN 1990) cầm đầu, trong đó Lê Văn Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng Lê Văn Nam cùng con trai là Lê Cao Cường thường tụ tập các con bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà riêng của mình ở TDP 9, thị trấn Thạch Hà và lưu động tại nhiều địa điểm khác nhau. Khu vực đánh bạc thường được bố trí một cách kiên cố, hệ thống cửa chính và cửa sổ được gia công bằng nhiều lớp cửa sắt, trang bị hệ thống camera giám sát, bố trí người canh gác và thường hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định từ 1,5 giờ đến 2 giờ đồng hồ sau đó thay đổi địa điểm khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Do các đối tượng tổ chức đánh bạc trong các lô cốt kiên cố nên quá trình đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an huyện Thạch Hà đã tập trung lực lượng, phương tiện quyết tâm đấu tranh, triệt xoá ổ nhóm đánh bạc nói trên.

Ngày 17/2 Công an huyện Thạch Hà đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của đối tượng Lê Văn Nam trên địa bàn TDP 9, thị trấn Thạch Hà, bắt quả tang 12 đối tượng khi đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 1 xe ô tô 7 chỗ, 1 thiết bị điều chỉnh con vị cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an huyện Thạch Hà trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm thời gian qua. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, tình hình tội phạm trên địa bàn Thạch Hà nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung vẫn tiền ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các loại tội phạm hoạt động thường có tổ chức, tích chất, quy mô phức tạp, nguy hiểm. Vì vậy, Công an huyện Thạch Hà cần tiếp tục chủ động bám nắm tình hình, huy động sự ủng hộ của cấp uỷ chính quyền và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; cố gắng khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong cách làm, mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.



Tác giả: Hồng Nhung – Sỹ Quý

Nguồn tin: cand.com.vn