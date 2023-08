Xét xử 13 cựu công an phường đòi và nhận tiền “giải cứu” của người vi phạm

Sáng 28/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 13 cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM trong vụ nhận tiền “giải cứu” của các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: N.L)

Các bị cáo gồm: Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), Lê Văn Quý (cựu Phó trưởng công an phường), Lê Văn Hòa (cựu Phó trưởng công an phường) cùng 10 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Tuấn được xác định là chủ mưu, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ, dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Trước đó, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử từ ngày 25 đến 28/8. Tuy nhiên, do thành viên HĐXX có công tác đột xuất nên phiên xử được dời đến hôm nay.

... Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày. (Ảnh: N.L)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ 2017 đến 2020, khi là Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, bị cáo Tuấn chủ trương thành lập 2 tổ công tác tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch, cho đối tượng viết bản tường trình.

Tại đây, những người bị bắt được lấy lời khai nhưng không lập hồ sơ vụ án mà các cán bộ công an yêu cầu gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến nộp để không bị xử lý theo quy định.

Trong quá trình điều tra, Tuấn không thừa nhận việc thành lập 2 tổ công tác này. Các đồng phạm cũng phủ nhận việc bắt các đối tượng này và phủ nhận việc đòi tiền, nhận tiền “giải cứu” của những người bị bắt.

Tuy nhiên, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định, căn cứ lời khai của 29 đối tượng bị bắt giữ, gia đình đối tượng và những người có liên quan, có đủ cơ sở xác định 13 cựu công an phường đã tham gia bắt các đối tượng, lấy lời khai, lập lý lịch và nhận lợi ích vật chất từ gia đình đối tượng để "bỏ qua".

Cáo trạng xác định tổng số tiền 13 cựu công an phường nhận được là gần 1,1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD.

Tác giả: Tỷ Huỳnh

Nguồn tin: Báo VOV