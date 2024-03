Xem video cầu dài 2,57km ở Mỹ đổ sập, người và xe rơi xuống sông

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc tàu container tông sập cầu ở Mỹ, ít nhất 20 người rơi xuống sông - Nguồn: BNO NEWS - WUSA9

Cầu Francis Scott Key dài 2,57km đổ sập vào đầu giờ sáng 26-3 (giờ địa phương) sau khi va chạm với một tàu container. Hãng tin AFP ước tính ít nhất 20 người rớt xuống sông Patapsco.

Theo Sở Cứu hỏa Baltimore, đây là sự cố rất nghiêm trọng và các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người dưới sông.

"Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 1h30 sáng về việc chiếc tàu va vào cầu Francis Scott Key ở Baltimore, khiến cầu bị sập. Sự cố gây thương vong lớn và chúng tôi đang tìm kiếm người dưới sông" - ông Kevin Cartwright, phụ trách truyền thông Sở Cứu hỏa Baltimore, cho biết.

Cầu Francis Scott Key tại thành phố Baltimore, bang Maryland ở Mỹ đổ sập sau khi va chạm với tàu container, ngày 26-3. Hiện chưa rõ con số thương vong cuối cùng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, có một con tàu container tên Dali, mang cờ Singapore, đang ở vị trí gần cầu Francis Scott Key, nơi xảy ra vụ việc. Chủ sở hữu đăng ký của tàu là Công ty Grace Ocean và đơn vị quản lý là Synergy Marine Group.

Công ty Synergy Marine Corp xác nhận tàu container Dali mang cờ Singapore đã va chạm với một trong các trụ cầu và không có báo cáo về thương vong.

Hiện giao thông dẫn tới cây cầu đã được điều hướng. Vẫn chưa rõ hoạt động của cảng Baltimore có bị ảnh hưởng bởi vụ sập cầu hay không.

Cầu Francis Scott Key, được đặt theo tên người đã sáng tác phần lời cho Quốc ca Mỹ, được khởi công xây dựng năm 1977 với chi phí khoảng 60,3 triệu USD.

Tác giả: MINH KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ