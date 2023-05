Xem màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Phải làm khách trên sân Vinh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạo ra thế trận với nhiều điểm sáng. Phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, đội khách cụ thể hoá lợi thế của mình với bàn thắng của Nguyễn Trung Học. Đến phút 59, ngoại binh Pinto nâng tỉ số lên 2-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Những tưởng CLB Sông Lam Nghệ An tiếp tục trải qua trận đấu thất vọng trên sân nhà thì đây là lúc họ như bừng tỉnh. Chỉ 1 phút sau, Michael Olaha ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Phút 71, Soladio lập công ấn định tỉ số 2-2 của trận đấu.

Tác giả: THẾ SƠN

Nguồn tin: Báo VTC News