U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U19 Thanh Hóa: Từ tấm vé vớt trở mình thành "ngựa ô"

Với U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), các cầu thủ trẻ núi Hồng đã tạo nên một hành trình khó tin tại VCK U17 Quốc Gia 2023. Họ tham dự VCK U17 Quốc Gia bằng suất thay thế U17 Becamex Bình Dương (do rút lui). Dưới con mắt của các nhà chuyên môn, U17 HLHT khó có thể đi sâu trước những đối thủ vượt trội về sức mạnh cùng bảng đấu như U17 Viettel, U17 Bình Phước và U17 Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, đội bóng này đã gây bất ngờ khi vượt qua bảng đấu với vị trí thứ 2.

Ảnh: Trung tâm TDTT Hà Tĩnh



Tại vòng tứ kết, U17 HLHT đã chiến đấu kiên cường trước một U17 Huế. 90 phút thi đấu kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội và buộc cả hai bước vào các loạt sút penalty 11m để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, U17 HLHT đã đánh bại U17 Huế với tỉ số 4-2.

Ở trận đấu bán kết, đội bóng núi Hồng cũng đã xuất sắc cầm hòa U17 PVF - một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch sau 90 phút thi đấu chính thức và đưa trận đấu vào những loạt sút penalty cân não. Cũng trên chấm phạt đền, những chàng trai trẻ Hà Tĩnh đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng 4-3, qua đó bước vào trận chung kết gặp U17 Viettel.

Tiến vào trận chung kết gặp U17 Viettel, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch và được đánh giá cao hơn rất nhiều, U17 HLHT đã nhận thất bại 4-2 và chính thức đạt ngôi Á quân Giải U17 Quốc Gia. Kết thúc hành trình kỳ diệu và đáng tự hào của thầy trò HLV Võ Hoàng từ đội giành vé vớt cho đến Á quân giải đấu.

Còn với U19 Đông Á Thanh Hóa, đội bóng trẻ xứ Thanh làm được nhiều hơn thế khi kết thúc giải đấu với ngôi Vô địch danh giá.

U19 Thanh Hóa vô địch giải đấu một cách đầy bất ngờ (Ảnh: Thành Chung)



Bước vào VCK U19 Quốc gia với tư cách là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất và được xếp vào bảng đấu được đánh giá cân bằng cùng với U19 Becamex Bình Dương, U19 Đồng Tháp và U19 Sông Lam Nghệ An, các chàng trai xứ Thanh chứng tỏ mình là một đội bóng khó chơi khi đã cầm hòa được U19 Sông Lam Nghệ An trong trận đấu mở màn với tỉ số 1-1, thắng U19 Đồng Tháp 4-2 trong trận đấu tiếp theo, và kết thúc vòng bảng bằng trận thắng 3-1 trước U19 Becamex Bình Dương. Qua đó, bước tiếp vào vòng tứ kết giải đấu với tư cách là đội nhất bảng C.

Tại vòng tứ kết, U19 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc đánh bại U19 Hoàng Anh Gia Lai trên chấm 11m với tỉ số 4-2 sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng. Chạm tráng U19 SHB Đà Nẵng ở vòng bán kết, đội bóng xứ Thanh đã nhẹ nhàng đánh bại đội bóng sông Hàn với tỉ số 4-2 và sẽ gặp lại U19 Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết U19 Quốc Gia.

Ở trận đấu cuối cùng, nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, U19 Đông Á Thanh Hóa đã đánh bại U19 Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0. Tỉ số tối thiểu là đủ để giúp cho đội bóng xứ Thanh lên ngôi vô địch Giải U19 Quốc Gia sau 26 năm chờ đợi. Chiến tích này đã chứng tỏ bóng đá trẻ Thanh Hóa đang dần được nâng tầm vị thế dưới sự chèo lái của HLV Svetislav Tanasijevic.

Tác giả: Tuấn Nguyên

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc