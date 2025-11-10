Xe máy chuyển làn va chạm với xe khách, hai vợ chồng thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 giữa xe khách và xe máy khiến 2 người chết - Ảnh: ANH MINH

Sáng 10-11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khám nghiệm hiện trường và bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến hai người tử vong cho Phòng cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 22h tối 9-11, trên quốc lộ 14 đoạn qua tổ dân phố 19, phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy.

Thời điểm trên, xe khách do ông Nguyễn Ngọc Hiền, trú tại thôn Mook Đen 1, xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), lái theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk.

...

Khi đến vị trí trên, xe của ông Hiền va chạm với xe máy do ông Nguyễn Thanh S., trú tại tổ dân phố 18, phường Tân An, lái chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Thanh T..

Theo xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, ông S. lái xe chuyển hướng từ bên trái sang bên phải đường thì xảy ra va chạm.

Cú va chạm khiến vợ chồng ông S. văng ra đường và cả hai đều không qua khỏi.

