Xe cẩu tông xe đạp điện khiến 2 học sinh lớp 6 tử vong và bị thương

Khoảng 13h30 ngày 13/3, anh Hồ Văn Hải (37 tuổi) trú khu phố Gia Chiểu, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định điều khiển xe cẩu biển kiểm soát 54S - 6247 lưu thông trên Tỉnh lộ 630 mở rộng theo hướng xã Ân Thạnh đến thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Khi đi đến ngã tư gần cầu Phong Thạnh, xã Ân Thạnh thì xe cẩu này bất ngờ va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Hữu Kiên (12 tuổi) điều khiển, chở theo em Huỳnh Tuấn Phong (13 tuổi) cùng trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân rồi va quẹt với một xe mô tô khác.

Cú va chạm mạnh khiến em Nguyễn Hữu Kiên tử vong tại chỗ, em Huỳnh Tuấn Phong bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Cả 2 em Kiên và Phong đang học lớp 6 tại Trường THCS Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin vụ tai nạn. Công an huyện Hoài Ân cũng đã kiểm tra về nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Hồ Văn Hải nhưng không phát hiện nồng cồn và ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoài Ân điều tra, làm rõ nguyên nhân./.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV