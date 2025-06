Xe buýt va chạm với ô tô trong đêm, 15 sinh viên tử vong

Khoảng 15 sinh viên từ Đại học Pendidikan Sultan Idris (UPSI) đã thiệt mạng sau khi chiếc xe buýt mà họ đang di chuyển va chạm với xe đa dụng Perodua Alza (MPV) dọc theo Xa lộ Đông Tây (Jalan Raya Timur Barat), Malaysia, vào ngày 9/6.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Dân sự (APM) cho biết Trung tâm Kiểm soát Hoạt động Thảm họa Banun (PKOB) đã nhận được cuộc gọi cấp cứu liên quan đến vụ việc vào khoảng 1h10.

Nhân viên APM đã đến hiện trường lúc 2h11 và phát hiện xe buýt UPSI bị lật và xe MPV Alza bị hư hỏng nặng.

"Một số nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gerik. Trong số đó có những người bị gãy tay, gãy chân và bị thương nhẹ", tuyên bố cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, 13 nạn nhân được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người khác tử vong do vết thương tại bệnh viện. Hai nạn nhân đang được điều trị tại khu vực màu đỏ (nguy kịch), 20 người tại khu vực màu vàng (bán nguy kịch) và sáu người tại khu vực màu xanh lá cây (ổn định).

Trợ lý giám đốc điều hành của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak Sabarodzi Nor Ahmad cho biết: "Khi đến hiện trường vụ việc, chúng tôi phát hiện một số nạn nhân đã tự thoát ra khỏi xe buýt, một số bị văng ra ngoài và những người khác vẫn bị mắc kẹt bên trong".

Ông cho biết lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy cắt thủy lực để cắt phần sau xe buýt để đưa 6 nạn nhân bị kẹt bên trong ra ngoài.

Cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy chiếc xe buýt đã đâm vào phía sau xe MPV sau khi mất kiểm soát.

Cảnh sát trưởng Perak Noor Hisam Nordin cho biết các nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra để xác định xem vụ tai nạn có liên quan đến sự cố kỹ thuật hay do sơ suất của con người hay không.

Một số người sống sót khẳng định chiếc xe buýt đã chạy quá tốc độ và có "mùi khét".

Tác giả: Trúc Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn