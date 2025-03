Xe bồn chở nhiên liệu bất ngờ phát nổ, 4 mẹ con tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo tờ lorientlejour.com, một xe bồn chở khí đốt đã phát nổ vào ngày 2/3 ở ngoại ô làng Doussa, tại Akkar, Lebanon, khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ nổ đã gây ra sự hoảng loạn trong khu dân cư. Ít nhất bốn trường hợp tử vong được báo cáo - một người mẹ và 3 đứa con, tất cả đều là công dân Syria, theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ.

... Chiếc xe bồn phát nổ khiến 4 người tử vong.

Hơn năm xe cứu hỏa từ lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến từ nhiều trung tâm khác nhau, đã nổ lực để dập tắt đám cháy vì lo ngại nó có thể lan rộng đến bể chứa nhiên liệu gần đó.

Sự cố này không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Lebanon. Năm 2021, vụ nổ bồn chứa nhiên liệu ở Tleil đã giết chết hơn 30 người và làm bị thương hơn 100 người khác. Ngôi làng Doussa đã mất bốn cư dân trong thảm kịch đó.

Tác giả: Hải Vân (th)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn