Bứt tốc thi công nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh trong những ngày cuối năm

Nhóm công nhân làm công việc buộc sắt tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen - Ảnh: LÊ MINH

Sôi động trên công trình những ngày cuối năm

Những ngày cuối của năm Ất Tỵ, có mặt tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Tuổi Trẻ ghi nhận hàng chục công nhân đang miệt mài làm việc trên công trường. Những nhóm công nhân được chia thành tổ thực hiện các phần việc khác nhau như buộc sắt, vận chuyển vật liệu, đổ sàn bê tông… khiến không khí trở nên rất nhộn nhịp.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỉ đồng.

Dự án có tổng diện tích sàn hơn 46.200m2 với 3 tòa nhà cao 12 tầng, 509 căn hộ; 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích khác. Với giá cả hợp lý, thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ tương đương các khu chung cư thương mại, dự án hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu "an cư lạc nghiệp" của đông đảo người dân.

Dự án được khởi công đúng dịp 19-8, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Sau gần 5 tháng triển khai, đến nay dự án đã xây dựng xong tầng thứ 4 tại cả 3 tòa nhà, hạng mục nhà thương mại đã xây dựng xong tầng thứ 2.

Công nhân làm việc tại dự án được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn - Ảnh: LÊ MINH



Ông Hồ Anh Tuấn - Phó giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh, cho biết dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen là một trong những công trình trọng điểm, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực về chỗ ở cho người dân có thu nhập thấp, đồng thời tạo tiền đề để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức và triển khai các hoạt động cần thiết, bảo đảm hoàn thành trong thời gian dự kiến; trong đó phân định rõ các mốc thời gian cho từng giai đoạn, nhiệm vụ, phân chia các gói thầu, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công.

Ban đầu, kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian là 20 tháng, tuy nhiên, với chủ trương đưa dự án vào khai thác sớm nhất có thể nên chủ đầu tư đề nghị các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, máy móc thi công để dự án về đích sớm hơn khoảng 5 tháng so với mục tiêu đề ra.

Theo ông Tuấn, thời gian qua đơn vị thi công gặp không ít khó khăn khi nhiều thời điểm thời tiết bất lợi, hai cơn bão lớn Kajiki và Bualoi đổ bộ trong vòng hơn 1 tháng đã khiến tường rào công trình bị đánh sập hai lần. Mưa kéo dài đúng vào thời điểm dự án đang triển khai làm móng, sàn nhà đã ảnh hưởng không nhỏ đến đường găng tiến độ.

...

"Tuy vậy, với sự quyết tâm cao để đưa dự án về đích đúng tiến độ, thời gian qua các nhà thầu huy động mọi nguồn lực để tổ chức thi công, tranh thủ cho công nhân làm đêm đối với những phần việc phù hợp. Vì vậy, nhìn chung đến thời điểm hiện tại khối lượng công việc đang triển khai đảm bảo kế hoạch đã đề ra" - ông Tuấn nói.

Chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công nỗ lực quyết tâm đưa dự án về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch - Ảnh: LÊ MINH



Bồi dưỡng hợp lý cho công nhân làm việc ngày giáp Tết

Ông Lê Kính Hữu - đại diện liên danh nhà thầu thi công dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen, cho biết dự án được triển khai vào những tháng cuối năm, trùng thời điểm địa phương đồng loạt thực hiện nhiều công trình quy mô lớn.

Vì vậy, việc tuyển dụng lao động tại chỗ, đặc biệt là công nhân có tay nghề, gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, các nhà thầu buộc phải tìm kiếm và huy động thêm công nhân từ các tỉnh khác đến làm việc.

Do phần lớn công nhân làm việc tại dự án đều đến từ các địa phương xa, các nhà thầu buộc phải điều chỉnh thời gian làm việc để tạo điều kiện cho họ sắp xếp về quê đón Tết hợp lý. Điều này dẫn đến kế hoạch nghỉ Tết phải kéo dài thêm so với dự kiến ban đầu.

Công nhân miệt mài làm việc tại dự án vào những ngày cuối năm Ất Tỵ - Ảnh: LÊ MINH



Ngoài ra, để giữ chân lao động ở lại làm việc những ngày giáp Tết, các nhà đầu tư cũng đề ra các chính sách đãi ngộ riêng. Theo đó, nếu công nhân ở lại làm việc sau ngày 20-12 cho đến ngày 25-12 (âm lịch) thì mỗi ngày làm việc được bồi dưỡng số tiền từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày tùy theo vị trí việc làm. Chế độ cũng áp dụng đối với các công nhân trở lại công trường trước ngày 10 Tết.

Theo ông Kính, mặc dù tiến độ dự án được rút ngắn, các đơn vị nhà thầu luôn tập trung cao độ để tổ chức thi công, song việc đảm bảo an toàn cho công nhân trong thi công luôn được quán triệt, đặt lên hàng đầu. Các lao động trước khi vào ca làm việc phải trang bị đầy đủ mũ, áo quần bảo hộ, trang thiết bị làm việc trên cao để tránh rủi ro dù là nhỏ nhất.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ