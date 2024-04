Xây nhà đa năng trường học ở Hà Tĩnh: Công trình dở dang, nhà thầu chưa chịu thi công

Theo đó, Gói thầu 01 XL Trường Tiểu học, THCS Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hạng mục công trình “Nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ” do UBND xã Sơn Lĩnh làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên doanh Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn và Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Vinh.

Gói thầu có tổng đầu tư hơn 6,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ 23/3/2/23 và dự kiến hoàn thành sau 8 tháng (tháng 11/2023). Tuy nhiên trên thực tế đến nay đã vượt quá 5 tháng nhưng đơn vị thi công mới chỉ thực hiện được 40-45% khối lượng công việc.

Thầy Nguyễn Hữu Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS Sơn Lĩnh mong muốn công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Sáng 22/4, theo ghi nhận tại công trình nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ của trường không có người thi công, công trình đang ngổn ngang, nhiều bao xi măng bị đóng cục, toàn công trình chỉ mới xây thô được một phần.

Thầy Nguyễn Hữu Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS Sơn Lĩnh cho biết, nhà trường mong muốn đơn vị thi công sớm xây dựng bàn giao để trường có nhà đa chức năng hoạt động. Không có nhà đa chức năng dẫn đến việc dạy học của nhà trường cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa.

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có buổi làm việc với ông Phạm Hùng Toán, Quyền chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh. Ông Toán thông tin, về việc nhà thầu không chịu tiến hành thi công công trình nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ của Trường Tiểu học, THCS Sơn Lĩnh, chính quyền địa phương cũng đã mời nhà thầu làm việc 4 lần nhưng chỉ mới làm việc 2 lần, còn 2 lần đơn vị này không phối hợp. Sau đó chính quyền UBND xã Sơn Lĩnh cũng đã phát đi 2 thông báo yêu cầu nhà nhầu phải thực hiện theo hợp đồng nhưng đến nay mọi thứ vẫn "giậm chân tại chỗ".

“Chúng tôi cũng mong nhà thầu hợp tác để thực hiện cho xong công trình nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ để hơn 600 học sinh có nơi để sinh hoạt và học tập. Nếu nhà thầu tiếp tục chây ỳ, không chịu thi công thì buộc chúng tôi phải chấm dứt hợp đồng", ông Toán nói thêm.

Đến thời điểm này, công trình nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ chỉ mới đạt 40-45% khối lượng công việc. UBND xã Sơn Lĩnh là chủ đầu tư mới cho nhà thầu ứng và thanh toán gần 2,9 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn do ông Bùi Đức Nhân làm giám đốc, có địa chỉ tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc và Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Vinh do ông Nguyễn Văn Vinh làm giám đốc, có địa chỉ tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Chùm ảnh tại công trình dang dở trong trường học:

