Xác định kẻ vừa đánh tới tấp nữ chủ quán cắt tóc, vừa quát lớn "mi xúc phạm bồ tau"

Ngày 28-5, thông tin từ Công an xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông hành hung chị Q.T.Y. (SN 1991), chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn.

Cơ quan công an làm việc với N.Đ.C.. Ảnh: Công an cung cấp

Người gây ra vụ việc được xác định là N.Đ.C. (SN 1985), trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hiện, cơ quan công an đang làm rõ động cơ gây án và hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 22-5, khi chị Y. đang ngồi trong ki-ốt cắt tóc của mình thì bất ngờ bị một người đàn ông đi vào cầm vật nhọn khống chế, túm tóc, tát liên tiếp vào mặt, đầu. Cho dù chị Y. liên tục van xin, giải thích nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục hành hung. Trong lúc đánh nạn nhân, người đàn ông quát lớn "mi xúc phạm bồ tau". Sau một lúc giằng co, chị Y. mở được cửa đi ra ngoài và tri hô.

Video ghi lại diễn biến sự việc

Người đàn ông lập tức rời khỏi hiện trường trên chiếc xe máy Exciter màu xanh. Theo chị Y., trước khi sự việc xảy ra, chị không có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Sau khi bị hành hung, chị rất hoảng loạn, lo lắng. Chị đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động