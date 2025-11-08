Vụ nổ khiến 55 người bị thương ở Indonesia, nghi phạm là học sinh lớp 11

Các vụ nổ xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo nằm trong khuôn viên Trường trung học công lập SMAN 72 ở Bắc Jakarta vào 7/11, khi đang diễn ra buổi cầu nguyện khiến 55 bị thương. Tất cả nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Một khẩu súng trường kiểu airsoft có ghi chú về những kẻ xả súng hàng loạt khét tiếng đã được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Beritasatu.com

Phát biểu với truyền thông sau khi đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện, Phó Chủ tịch Hạ viện Sufmi Dasco Ahmad cho biết, nghi phạm là một nam thanh niên đang được phẫu thuật, nhưng không cung cấp thêm chi tiết hoặc động cơ gây ra vụ nổ. Trong khi Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia, Tướng Listyo Sigit Prabowo cho biết nghi phạm là một học sinh của trường và cảnh sát đang phong toả hiện trường tiến hành điều tra làm rõ danh tính, động cơ của nghi phạm.

Thanh tra Cảnh sát Jakarta, Tướng Asep Edi Suheri cho biết, 55 người bị thương, chủ yếu ở mức độ nhẹ đến trung bình, bao gồm bỏng và vết cắt do mảnh vỡ gây ra, chưa có ai bị tử vong. Nguyên nhân vụ nổ sẽ được công bố sau khi hoàn tất điều tra. Cảnh sát đã thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có một bản sao súng giống airsoft kiểu AR-15. Các nhân viên xử lý bom và lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, rà soát đảm bảo không còn vật liệu nổ quanh khu vực.

Một trong những nhân chứng là học sinh lớp 11 của trường cho biết, có 3 quả bom tự chế hoặc bom xăng tìm thấy trong nhà thờ Hồi giáo, được cho là do một học sinh mang đến thì 2 quả đã phát nổ. Nghi phạm hay bị bắt nạt, sống khép kín và thường vẽ những hình ảnh bạo lực có cảnh máu me và vũ khí.

