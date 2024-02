Vụ dùng xe biển xanh đón con tại sân bay: Kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ

Chiều 19-2, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) vừa tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc sự việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội, cùng các cá nhân liên quan đến vụ dùng xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên để đón con ở sân bay Vinh.

Chiếc xe biển xanh chở bà Hà đi đón con tại sân bay



Cũng theo lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hội LHPN tỉnh đã có báo cáo gửi sang Tỉnh ủy. Riêng cá nhân bà Hà cũng đã nhận thức được những sai phạm, sẽ chấn chỉnh tình trạng nói trên.

Đồng thời trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ rà soát các sở, ngành, yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo đúng quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 2-2, trong lúc đi chúc Tết cán bộ lão thành ở Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh đã dùng xe biển xanh này ra đón con gái đi từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh.

Do máy bay đến trễ, xe biển xanh phải đỗ gần lối ra vào tầng hai nhà chờ sân bay gần một tiếng.

Trả lời báo chí, bà Hà thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai.

"Do con gái có bầu, nên tôi có báo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu. Vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe cộ đông nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh", bà Hà trả lời trên một tờ báo.

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 9-2, ông Phạm Hoài Sơn (52 tuổi), tài xế của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng và tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Clip vụ xe chở bà Hà đi đón con tại sân bay được người dân ghi lại

