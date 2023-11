Vụ bắt Chánh Thanh tra Sở: Khởi tố 4 cựu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

Khởi tố 5 cựu Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex

Theo Báo CAND, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cadovimex (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Trong đó, 2 người bị khởi tố, bắt tạm giam là Tăng Gia Phong, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau và Phạm Thị Hường, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex.

Ba người bị khởi tố, cho tại ngoại là Dương Ngọc Thới (SN 1976), cựu Tổng Giám đốc Cadovimex; Trần Hoàng Giang, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex và Trần Minh Hoàng, cựu Phó Tổng Giám đốc Cadovimex.

Những người này bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các khoản vay tại Ngân hàng Quân đội.

Cadovimex là công ty chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản ra đời từ những năm 1980 ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Giai đoạn trước năm 2010, Công ty Cadovimex có các hoạt động vay vốn tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cà Mau.

Bắt tạm giam Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau

Như đã đưa, ngày 8/11, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiến hành bắt tạm giam ông Tăng Gia Phong (SN 1966), Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Chiều cùng ngày, cơ quan nơi ông Phong công tác chưa nhận được thông báo của Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng.

Thông tin ban đầu cho biết những sai phạm liên quan trong thời gian ông Phong còn công tác ở Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (gọi tắt là Công ty Cadovimex), liên quan đến hồ sơ vay vốn của Công ty này với một ngân hàng Quân đội và mất khả năng chi trả.

Cùng bị bắt với ông Phong còn có 1 nữ nhân viên nguyên lãnh đạo của Công ty Cadovimex.

Được biết, từ năm 2005 đến tháng 7/2008, ông Phong làm Kế toán trưởng của Công ty Cadovimex.

Tháng 8/2008, ông Phong giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cadovimex. Sau đó, ông Phong về làm cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Thời gian sau, ông Phong được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho đến đến nay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan



Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt

Ngày 08/11/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968) trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về tội buôn lậu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt) do bà Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968), trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm giám đốc (là người đại diện theo pháp luật cho công ty).

Vào năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, Công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Hoan

Ngày 18/3/2022, khi công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 07/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ