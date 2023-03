Voi rừng bất ngờ xuất hiện ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Your browser does not support the video tag.

Video: Voi rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ngày 3/3, ông Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi lắp đặt hệ thống bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học trên diện tích rừng do đơn vị quản lý đã ghi lại hình ảnh của hai cá thể voi rừng.

“Hai con voi này đã sinh sống từ lâu trên địa bàn và được đơn vị giám sát thường xuyên, năm 2019 chúng tôi từng phát hiện chúng qua bẫy ảnh. Hiện hai cá thể voi này đang ở trên một hòn đảo rộng khoảng 400 héc ta tại hồ Ngàn Trươi”, ông Toàn thông tin thêm.

Hai con voi rừng được camera phát hiện. (Ảnh: CTV)

Theo ông Toàn, hai cá thể voi này bao gồm 1 đực và 1 cái trưởng thành; con đực có ngà nhỏ. Do thức ăn trên đảo nhiều nên 2 cá thể voi này không di chuyển đi chỗ khác.

Trong thời gian tới Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi các cá thể voi rừng và các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm khác tại khu vực Vườn Quốc gia này để xây dựng các giải pháp bảo tồn.

Trước đó, vườn quốc gia Vũ Quang đã triển khai lắp đặt hệ thống 25 điểm bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học trên diện tích rừng do đơn vị quản lý. Mỗi điểm bẫy ảnh gồm 2 máy cảm biến hồng ngoại, khoảng cách giữa mỗi điểm là 2,5km. Các máy cảm biến chạy bằng pin và hoạt động liên tục trong thời gian 3 tháng.

Thông qua bẫy ảnh sẽ giúp đơn vị quản lý xác định rõ hơn về tài nguyên đa dạng sinh học; phân tích, xử lý, công bố đa dạng sinh học nhằm phục vụ hiệu quả công tác bảo tồn, bảo vệ, nghiên cứu, phát triển…

Năm 2017, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng từng phát hiện nhiều cá thể voi rừng xuất hiện trong khu vực này. Qua các dấu vết của voi rừng tại hiện trường, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tổ chức 5 đợt bẫy ảnh tự động, kết quả đã xác định được có 2 cá thể voi rừng cái trưởng thành xuất hiện tại tiểu khu 149, trạng thái rừng hỗn giao gỗ giang nứa.

