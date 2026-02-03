Vợ Quang Hải gây tranh cãi

Chu Thanh Huyền cho biết năm nay sẽ ăn Tết bên nội. Ảnh: @cth19__/Instagram

Ngày 31/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại phần chia sẻ của Chu Thanh Huyền khi trả lời về kế hoạch đón Tết Nguyên đán 2026. Trong cuộc trò chuyện, cô cho biết sau khi lập gia đình, bản thân ưu tiên việc ăn Tết nhà chồng.

Chu Thanh Huyền nói rằng Tết năm nay sẽ khá bận rộn khi chồng cô phải thi đấu ở nước ngoài. "Tết năm nay chồng em đi đá xuyên Tết, lại ở nước ngoài nên em sẽ có nhiều việc hơn, vừa chăm con, vừa phụ giúp bố mẹ để mọi thứ được chỉn chu trong những ngày Tết", cô chia sẻ.

Ngay sau khi được đăng tải, phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng quan điểm của Chu Thanh Huyền có phần phiến diện, dễ khiến gia đình bên ngoại cảm thấy chạnh lòng.

Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng Tết là dịp đoàn viên, cha mẹ nào cũng mong con cái trở về, và việc phụ nữ sau khi kết hôn mặc định phải ăn Tết nhà chồng là suy nghĩ chưa phù hợp với xã hội hiện đại. "Rất nhiều chị em vẫn muốn được về nhà ngoại đón Tết, đó cũng là nhu cầu chính đáng", một tài khoản bình luận.

Mặt khác, đa phần người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm với vợ Quang Hải. Nhóm ý kiến này cho rằng trong hoàn cảnh chồng vắng nhà, việc Chu Thanh Huyền ở lại hỗ trợ bố mẹ chồng là điều dễ hiểu và thể hiện sự chu đáo.

...

"Mình thấy bạn này trả lời khéo. Có chồng thì ưu tiên Tết nhà chồng trước rồi mới tính tới nhà ngoại", "Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, không nên áp đặt một lựa chọn chung cho tất cả", một số cư dân mạng nêu quan điểm.

Chu Thanh Huyền và Quang Hải về chung một nhà vào đầu năm 2024 sau khoảng 3 năm hẹn hò kín tiếng. Tháng 7 cùng năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.

Hiện Chu Thanh Huyền sở hữu lượng người theo dõi đáng chú ý trên nhiều nền tảng trực tuyến, với khoảng 8,5 triệu lượt theo dõi trên Facebook và hơn 2 triệu người theo dõi trên TikTok. Nhờ sức ảnh hưởng này, cô cũng tận dụng mạng xã hội cho hoạt động bán hàng, kinh doanh trực tuyến.

Gia đình cầu thủ Quang Hải trong dịp Tết 2025. Ảnh: @cth19__/Instagram.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn