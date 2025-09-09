Vợ Duy Mạnh cầu cứu

Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, bị kẻ xấu hack tài khoản TikTok. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.



Ngày 8/9, Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ ảnh chụp màn hình tài khoản TikTok có 818.000 lượt theo dõi và cho biết kênh đã bị hack.

"Tài khoản TikTok của em bị hack rồi ạ. Buồn quá. Ai ác với mình dữ vậy", cô viết.

Cùng ngày, nàng WAG tiếp tục "cầu cứu", công khai đoạn tin nhắn với hacker. Trong đó, cô liên tục năn nỉ: "Bạn ơi, trả lại tài khoản cho mình được không, bạn cần gì? Bao nhiêu tiền thì được". Tuy nhiên, đối phương vẫn im lặng.

Việc bị mất quyền quản lý tài khoản TikTok này ảnh hưởng khá lớn đến Quỳnh Anh, bởi đây là kênh cô dày công tạo từ lâu, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình và livestream bán hàng, thu hút lượng tương tác lớn. Khi bị mất kênh, cô phải tạm thời chuyển sang sử dụng tài khoản phụ để bán hàng.

Quỳnh Anh thường livestream bán hàng, chia sẻ hình ảnh của gia đình trên kênh TikTok hơn 800.000 follow.



Quỳnh Anh đồng sở hữu một kênh TikTok khác với chị gái Huyền Mi, có 52.000 người theo dõi. Tuy nhiên, tài khoản này đã dừng đăng video mới từ tháng 5/2023.

Hiện, Quỳnh Anh vẫn nỗ lực tìm cách lấy lại tài khoản TikTok. Đến trưa 9/9, cô vẫn chưa có cập nhật mới về sự việc.

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là nàng WAG quen mặt với nhiều dân mạng. Cô là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Quỳnh Anh và cầu thủ Duy Mạnh kết hôn năm 2020, hiện có hai con, một trai, một gái. Cùng chị gái Huyền Mi, Quỳnh Anh hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online.

Hồi tháng 3, Quỳnh Anh cũng từng "kêu cứu" trên trang cá nhân khi bị lập fanpage giả mạo.

“Cứu em với ạ. Đây không phải page của em. Page này giả mạo và phát ngôn ảnh hưởng đến em. Page rất nhiều tương tác làm mọi người tưởng là chính chủ. Cầu xin mọi người hãy report (báo cáo - PV) page và cho em được yên ạ. Cầu xin page ngưng hoạt động cho em sống cuộc đời bình yên có được không ạ?”, cô khẩn thiết. Trước đó, cô từng một lần tố cáo fanpage này, song trang vẫn hoạt động bình thường khiến chính chủ lo ngại.

Ngoài Quỳnh Anh, nhiều nàng WAG nổi tiếng cũng là nạn nhân của việc giả mạo tài khoản mạng xã hội. Một số tài khoản giả danh thậm chí có hàng chục, hàng trăm nghìn người theo dõi, dễ khiến người hâm mộ tưởng là chính chủ.

Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) hay Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải) từng phải nhiều lần lên tiếng cảnh báo về việc bị mạo danh, kêu gọi người theo dõi cẩn trọng khi tương tác để tránh bị lừa đảo.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn

