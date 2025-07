Vợ của 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan khi tính trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - thông tin tại họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết 6 tháng đầu năm 2025, tình hình trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu (giảm 22,55%) so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 18.163 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 37.442 nghi phạm. Khởi tố 2.096 vụ, 4.194 bị can phạm tội về kinh tế; khởi tố 370 vụ, 1.042 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí: xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ (-24,25%), giảm 201 người chết (-3,66%) và giảm 3.203 người bị thương (-33,90%).