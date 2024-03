Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tập đoàn Well Group thành lập từ năm 1972, hiện là một trong những tập đoàn y tế hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và công nghệ thông tin y tế tại Nhật Bản. Tại thành phố Nara (Nhật Bản), Well Group đã phát triển và đang vận hành dự án "Thành phố Medicare", một hệ thống các cơ sở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín, hiện đại, chuyên nghiệp với gần 1.000 nhân viên. Tại các cơ sở tập hợp đa dạng các hình thức chăm sóc và các nhu cầu khác nhau như: dinh dưỡng, răng hàm mặt, làm đẹp …, tổ chức các hoạt động nhóm, các câu lạc bộ người cao tuổi để nâng cao nhận thức về sức khỏe, xây dựng cộng đồng cho các nhóm người già không có bệnh. Well Group cũng có kinh nghiệm vận hành các dịch vụ chăm sóc/vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, ăn uống theo thực đơn, trợ giúp ngôn ngữ, thính lực, hỗ trợ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ sinh hoạt riêng cho người già mất tri giác/ trí nhớ, quản lý sức khỏe thông thường cho người có bệnh hoặc chăm sóc cuối đời. Vinmec: Vinmec là hệ thống y tế tư nhân lớn nhất cả nước với 7 bệnh viện và 3 phòng khám tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, Vinmec đang tiên phong vận hành các trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực tim mạch, ung bướu, miễn dịch dị ứng lâm sàng cùng chấn thương chỉnh hình và y học thể thao. Vinmec cũng đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến như liệu pháp tế bào trong điều trị bệnh nan y, điều trị cá thể hóa ứng dụng in 3D, ghép tạng, phẫu thuật robot… Trong chiến lược hướng tới đỉnh cao chuyên môn, Vinmec đang hợp tác sâu rộng với các hệ thống y tế hàng đầu trên thế giới như Cleveland Clinic, SUNH… trong việc khám, hội chẩn và điều trị nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Công ty VinMedtech: Công ty con của Vingroup, thành lập tháng 12/2022, ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực y học công nghệ cao.