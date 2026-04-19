Vinhomes 'mở van' dòng vốn, khởi động lại cỗ máy tăng trưởng

Lượng khách hàng quan tâm tới các sản phẩm của Vinhomes đang gia tăng

Theo giới chuyên gia, một chu kỳ bất động sản mới đã chính thức được kích hoạt.

Ưu đãi lãi suất khiến thị trường đảo chiều

"Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi Vinhomes công bố chính sách hỗ trợ lãi suất từ 0 - 6% trong vòng 5 năm, công ty chúng tôi đã ghi nhận tới 319 booking riêng tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long", ông Lê Văn Quân, Phó tổng giám đốc chi nhánh Quảng Ninh của Five Star Property, chia sẻ với giọng đầy phấn khích.

Theo lãnh đạo Công ty Five Star Property, hiếm có chính sách nào tạo ra hiệu ứng nhanh và mạnh đến vậy. Nếu trước đây, việc ưu đãi lãi suất trong 36 tháng đã được coi là "hậu hĩnh", thì nay con số đã được nâng lên thành 60 tháng. Đây là một thời hạn hỗ trợ "vô tiền khoáng hậu", khiến ngay cả những người làm trong ngành địa ốc lâu năm như ông Quân cũng phải ngỡ ngàng.

Thậm chí, Vinhomes còn "chơi lớn" khi mở rộng áp dụng siêu chính sách cho cả những khách hàng đã mua nhà từ 1-1-2026. Đồng thời, những khách chọn gói hỗ trợ 18-36 tháng cũng được "tặng thêm" 2 năm cố định trần lãi suất tối đa 9%/năm; toàn bộ chênh lệch so với thị trường sẽ do Vinhomes chi trả. Đây là chính sách chưa từng có trong ngành bất động sản Việt Nam.

"Thông thường, sau khi hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi có thể vọt lên 10 - 12%/năm, thậm chí 14%/năm. Tuy nhiên, với cam kết từ Vinhomes, tâm lý e dè đã không còn, áp lực tài chính được giải tỏa hoàn toàn. Thay vì cân nhắc mua một sản phẩm, nhiều khách hàng đã bắt đầu nghĩ tới việc mua 2 - 3 căn cùng lúc", ông Quân cho hay.

Dưới một góc nhìn khác, ông Nguyễn Xuân Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Kinh Bắc, đánh giá chính sách "khóa trần" lãi suất 5 năm chính là lời khẳng định về vị thế số một và tiềm lực tài chính vững chắc của Vinhomes, bất chấp các biến động trên thị trường.

Theo ông Tiến, với các chương trình ưu đãi khác, nhiều khách hàng có thể còn băn khoăn vì sợ những lời hứa sẽ "đứt gánh giữa đường". Tuy nhiên, với Vinhomes, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Uy tín được tích lũy qua nhiều dự án và chu kỳ đã trở thành một bảo chứng niềm tin vững chắc.

"Chúng tôi đã kinh doanh nhiều sản phẩm của Vinhomes. Điều tôi thấy ở họ là sức mạnh tài chính rất mạnh. Quan trọng hơn, họ nói được và làm được", ông Tiến nhấn mạnh.

Tổng giám đốc bất động sản Kinh Bắc khẳng định hiếm có doanh nghiệp nào có đủ nguồn lực để triển khai một chính sách ưu đãi dài hơi như Vinhomes. Đây không chỉ đơn thuần là hỗ trợ lãi suất mà còn là một cú hích cho toàn bộ ngành bất động sản, khiến thị trường tăng tốc ngay từ đầu quý 2-2026.

Bản lĩnh "phá băng" thị trường của doanh nghiệp "sếu đầu đàn"

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở con số, mà còn ở thời điểm và thông điệp. Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước những "cơn gió ngược", bước đi của Vinhomes chính là một cú xoay trục đầy chủ động, thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và đối tác.

Thậm chí, xét dưới góc độ vĩ mô, chính sách này còn góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bởi lẽ, bất động sản là ngành có độ lan tỏa lớn, liên quan đến hơn 40 lĩnh vực khác nhau, như tài chính - ngân hàng, xây dựng, vật liệu, du lịch… đóng góp 10 - 12% GDP.

"Khi thị trường địa ốc được hâm nóng, dòng vốn được khơi thông, các mắt xích trong nền kinh tế cũng đồng loạt chuyển động, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng cho tăng trưởng chung", ông Nguyễn Văn Đính bình luận.

Các siêu đô thị của Vinhomes góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương

Dưới góc nhìn đó, chính sách kích cầu của Vinhomes không dừng lại là câu chuyện riêng của doanh nghiệp mà còn là một bước đi tiên phong đầy táo bạo từ khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng điểm đặc biệt trong chính sách của Vinhomes nằm ở việc doanh nghiệp chấp nhận "gánh" phần khó nhất của bài toán tài chính - đó là lãi suất hậu thời kỳ ưu đãi.

"Vinhomes đã đưa ra một giải pháp đủ mạnh để thay đổi tâm lý thị trường. Xét về độ ưu đãi, mức lãi suất còn hấp dẫn hơn cả gói vay mua nhà ở xã hội", ông Điệp phân tích.

Nhiều khách hàng đã xuống tiền sau khi Vinhomes tung hỗ trợ lãi suất

Theo vị chuyên gia, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong nhiều năm, việc kích hoạt động lực từ bất động sản là một hướng đi đặc biệt quan trọng. Chính sách tiên phong của Vinhomes là một trong những "bệ phóng" cần thiết để dòng tiền tiếp tục luân chuyển và lan tỏa khắp nền kinh tế.

"Việc Vinhomes chấp nhận chia sẻ chi phí lãi suất trong nhiều năm không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn là một sự cống hiến. Muốn thị trường đi lên, phải có những doanh nghiệp đủ tầm để mở đường", ông Điệp nhấn mạnh.

Chính sách hỗ trợ lãi suất của Vinhomes cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong việc thích ứng với bối cảnh thị trường, đồng thời phản ánh đúng tầm vóc của một doanh nghiệp "sếu đầu đàn". Không chỉ dừng ở việc kích cầu ngắn hạn, chính sách này còn mở ra dư địa cho thị trường phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng GDP của quốc gia.

Tác giả: Lan Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ