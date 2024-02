VinFast thu 1,2 tỷ USD năm 2023, kỳ vọng cải thiện lợi nhuận nhờ tối ưu chi phí

VinFast báo doanh thu 1,2 tỷ USD năm 2023, đặt trọng tâm tối ưu chi phí để cải thiện lợi nhuận



Doanh thu tỷ USD

VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, nhà sản xuất xe điện Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý IV và cả năm 2023.

Phía VinFast cho biết công ty đã bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện trong năm 2023, đánh dấu mức tăng 374% so với năm trước. Riêng quý IV, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước.

Dù ghi nhận mức giảm nhẹ so với quý III, số lượng xe máy điện được bàn giao trong quý IV vẫn tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số xe bàn giao cả năm lên 72.468 chiếc.

Xét trong quý IV, tổng doanh thu của VinFast đạt 10.418 tỷ đồng (437 triệu USD) trong quý IV, tăng 26% so với quý trước và 133% so với cùng kỳ năm 2022, được thúc đẩy nhờ sự gia tăng trong khối lượng bán hàng và dải sản phẩm đa dạng. Tính chung cả năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VinFast ghi nhận lỗ gộp quý IV là 4.174 tỷ đồng (174,9 triệu USD) và lỗ gộp năm 2023 là 13.164 tỷ đồng (551,6 triệu USD).

Biên lợi nhuận gộp của VinFast đã cải thiện đáng kể so với năm 2022, từ âm 82% xuống âm 46%. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp quý IV cải thiện từ âm 82,6% xuống âm 40,1%.

Chi phí vốn đầu tư (Capex) quý IV của VinFast là 213 triệu USD, chủ yếu được sử dụng để phát triển các mẫu xe VF 6, VF 7, xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina, phát triển showroom và trạm sạc.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT VinFast, chia sẻ: "2023 là một năm thành công với rất nhiều cột mốc đầu tiên của VinFast, đỉnh điểm là sự kiện niêm yết trên sàn Mỹ. Chúng tôi đã ra mắt những sản phẩm mới thú vị, mở rộng mạng lưới phân phối, củng cố vị thế tại các thị trường hiện có và khai mở cơ hội tại những thị trường tiềm năng quan trọng. Nỗ lực đó đã đem lại những tín hiệu tích cực mới đây tại các thị trường như Mỹ và Indonesia. Tiếp nối đà tăng trưởng dựa trên những nền tảng vững chắc, chúng tôi đặt mục tiêu giao 100.000 xe trong năm 2024, củng cố cam kết kiến tạo một tương lai xanh hơn cho mọi người".

...

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, khẳng định: "Quý IV/2023, VinFast đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng và biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao hiệu suất đầu tư và củng cố bảng cân đối kế toán thông qua việc tiếp tục tối ưu chi phí sản xuất, chi phí BOM (định mức nguyên vật liệu để cấu thành nên sản phẩm) và chi phí vốn đầu tư (Capex) trên toàn cầu. Đây sẽ là trợ lực quan trọng cho VinFast trong quá trình mở rộng thị trường, đặc biệt là những thị trường tiềm năng như Indonesia và Ấn Độ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh số một cách mạnh mẽ".

Đặt trọng tâm tối ưu chi phí

Trong năm 2024, VinFast đặt mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu và tối ưu hóa chi phí, dựa trên nền tảng tối ưu hóa chi phí sản xuất và vật liệu, đồng thời đầu tư chiến lược vào các thị trường tiềm năng trong khu vực.

Để thúc đẩy doanh số xe điện, VinFast sẽ mở rộng các kênh phân phối bằng cách tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm của các đại lý tại từng thị trường.

Thành công tại các thị trường trọng điểm như Mỹ sẽ củng cố khả năng cạnh tranh hiệu quả của VinFast tại các thị trường khác để tăng quy mô doanh số, đặc biệt là các thị trường châu Á chưa được khai thác và có tiềm năng lớn.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS), VinFast công bố gia nhập thị trường Indonesia với hệ sinh thái ô tô điện phiên bản tay lái nghịch, gồm các mẫu xe VF 5, VF e34, VF 6 và VF 7. Thiết kế của các mẫu xe cùng tùy chọn thuê pin độc đáo nhận được những phản hồi rất tích cực.

Công ty cũng đã chính thức ký kết Ý định Thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia và lên kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất CKD tại quốc gia này. Trong bước tiến mới nhất, ngay sau khi ký kết Ý định Thư với 5 đại lý Indonesia, hãng xe điện Việt Nam đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia.

Tại Ấn Độ, chỉ hơn một tháng kể từ ngày công bố ký kết Biên bản Ghi nhớ với Chính quyền bang Tamil Nadu, VinFast đã công bố tổ chức Lễ Động thổ Dự án Cơ sở Sản xuất Xe điện Tích hợp tại Thành phố Thoothukudi tại bang này. Với tầm nhìn trở thành trung tâm sản xuất xe điện hàng đầu khu vực, dự án nhà máy có công suất lên đến 150.000 xe điện mỗi năm khi đi vào vận hành chính thức.

Mục tiêu then chốt thứ hai trong năm 2024 là tối ưu hóa chi phí. VinFast cho biết đang thực hiện các sáng kiến nhằm giảm chi phí vật liệu 40% trong vòng hai năm sau khi ra mắt mỗi mẫu xe; một phần thông qua các nỗ lực kỹ thuật như thiết kế lại phụ tùng và tối ưu hóa nền tảng, và phần còn lại thông qua các sáng kiến về nguồn cung và mua sắm như nội bộ và chuyển đổi nhà cung cấp. Ngoài ra, VinFast sẽ tiếp tục tối ưu hóa chi phí sản xuất và các chi phí khác.

VinFast đặt mục tiêu bàn giao 100.000 xe trong năm 2024 nhờ mạng lưới phân phối ngày càng mở rộng. Đến nay, hãng có 13 cửa hàng tại California và 6 đại lý tại 5 bang là Bắc Carolina, New York, Texas, Florida và Kansas, với 75 đại lý đăng ký tham gia mạng lưới. Công ty dự kiến sẽ đạt khoảng 130 điểm bán hàng ở Bắc Mỹ và 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Trong đó, doanh số bán hàng thông qua các đại lý sẽ đóng góp đáng kể vào doanh số trong nửa cuối năm 2024.

Tác giả: Thanh Long

Nguồn tin: vietnamfinance.vn