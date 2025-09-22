Vinamilk là đại diện đầu tiên của Việt Nam được mời trình bày về đột phá dinh dưỡng tại Hội nghị phát triển châu Á 2025

Đột phá dinh dưỡng từ Việt Nam tại diễn đàn khu vực

Hội nghị phát triển châu Á là diễn đàn hàng đầu về cơ hội tăng trưởng của ngành thực phẩm, đồ uống và dinh dưỡng tại châu Á, quy tụ các đại diện đến từ hơn 20 quốc gia, thuộc các viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và đại diện các tập đoàn đa quốc gia. Hội nghị tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp khoa học đột phá giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người dân trên toàn khu vực châu Á, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em.

Vinamilk được mời tham dự Hội nghị phát triển châu Á năm nay với tư cách là đại diện đầu tiên và duy nhất từ Việt Nam trình bày tham luận về đột phá 6 HMO - công thức sữa thiết lập chuẩn dinh dưỡng quốc tế cho sữa bột trẻ em.

Đại diện Vinamilk, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành marketing chia sẻ về đột phá 6 HMO trong sản phẩm sữa bột trẻ em Vinamilk Optimum tại diễn đàn. Ảnh: Hồng Nhân



Đột phá 6 HMO của Vinamilk Optimum là sự mô phỏng dưỡng chất quý chỉ có trong sữa mẹ, có vai trò hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn quan trọng trong hệ tiêu hóa trẻ, từ đó góp phần củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đây cũng là sản phẩm hiếm hoi hội tụ đồng thời cả DFL và 3-FL - hai loại HMO mà trước nay các công thức khác thường chỉ xuất hiện đơn lẻ. Chính sự kết hợp này đã đặc biệt gây ấn tượng với giới chuyên môn tại hội nghị.

Trước đó, đột phá 6 HMO cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt tại Hội nghị sữa toàn cầu 2025 (Global Dairy Congress, Hà Lan), như một kết quả nổi bật của chiến lược "đầu tư cho khoa học, công nghệ để phát huy tối đa các giá trị dinh dưỡng tự nhiên của sữa" từ Vinamilk.

Khoa học nâng chuẩn dinh dưỡng dựa trên sự thấu hiểu

HMO được biết đến là dưỡng chất quý chỉ có trong sữa mẹ, đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ. Tuy đã có nhiều cải tiến liên tục về HMO, nhưng trong nhiều năm, thị trường Việt Nam vẫn dừng lại ở công thức 5 HMO, đồng nghĩa những tiềm năng to lớn của dưỡng chất này chưa được khai phá trọn vẹn. "Với tinh thần không ngừng thách thức giới hạn, Vinamilk đã nỗ lực thúc đẩy nâng chuẩn dinh dưỡng bằng việc cho ra mắt Optimum - sản phẩm sữa đầu tiên tại Việt Nam có công thức chứa 6 HMO”, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành marketing Vinamilk chia sẻ về bối cảnh ra đời của sản phẩm đột phá này.

Thực tế tại Việt Nam có đến 55% trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời (theo UNICEF 2021), khiến trẻ có khả năng không tận hưởng trọn vẹn những lợi ích tiềm năng của sữa mẹ cho hệ tiêu hóa và miễn dịch. Bên cạnh đó, khoảng 60% các mẹ Việt phải vừa chăm con, vừa đi làm. Những trở ngại về thể chất và hoàn cảnh sống khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn vô tình trở thành nỗi trăn trở của nhiều bà mẹ hiện đại.

...

Vì vậy, một giải pháp dinh dưỡng lấy cảm hứng từ các dưỡng chất có trong sữa mẹ, để đồng hành và hỗ trợ mẹ an tâm chăm con và hạnh phúc trong hành trình làm mẹ là một nhu cầu lớn và tất yếu hiện nay.

Chú tâm vào điều này, cùng mong muốn trao cơ hội bình đẳng để người tiêu dùng tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt nhất, ông Shawn Lee, đại diện Tập đoàn dsm-firmenich khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tại hội nghị: "Như ông Nguyễn Quang Trí đã nói, đột phá 6 HMO không chỉ nâng chuẩn dinh dưỡng sản phẩm, để phục vụ nhu cầu của trẻ em mà còn là giải pháp cho nỗi trăn trở của thời đại về mong muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cha mẹ vẫn có thể trao trọn vẹn sự chăm sóc, yêu thương. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, vì khi cha mẹ hạnh phúc, hành trình lớn khôn của con cũng hạnh phúc ngập tràn”.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành marketing Vinamilk (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về đột phá 6 HMO với các khách mời tại Hội nghị phát triển châu Á 2025. Ảnh: Hồng Nhân



Khai mở hướng đi mới, thiết lập chuẩn dinh dưỡng quốc tế

Trong gần 50 năm phát triển, Vinamilk đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất thành công từ lon sữa bột trẻ em của Việt Nam đến sở hữu siêu nhà máy sữa bột hiện đại bậc nhất châu Á, xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới từ năm 1997. Nước ta không có ngành sữa bột sau chiến tranh, nhưng nhờ chiến lược đầu tư vào khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Vinamilk đã có những bước tiến lớn về sữa công thức cho trẻ em, phát triển ngang tầm với khu vực, mà trong đó 6 HMO là một điển hình.

Ông Gary Scattergood, Tổng Biên tập của FoodNavigator-Asia và NutraIngredients (đơn vị tổ chức hội nghị) nhận định về những chia sẻ của Vinamilk tại diễn đàn năm nay: "Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk trong hội nghị năm nay, Vinamilk đã mang đến một góc nhìn đặc sắc khi kết hợp giữa năng lực nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về HMO cùng với sự thấu hiểu người tiêu dùng bản địa, qua đó giới thiệu những giải pháp dinh dưỡng thiết thực, đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ tại Việt Nam và tiềm năng mở rộng ra toàn châu Á".

Vinamilk Optimum với 6 HMO được nhiều mẹ Việt tin dùng ngay khi vừa ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hoàng



Sự hiện diện của Vinamilk tại diễn đàn cao cấp khu vực, lần nữa khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của thương hiệu sữa Việt trên thị trường quốc tế. Thông qua năng lực nghiên cứu, sản xuất và đổi mới không ngừng, Vinamilk không chỉ thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của ngành dinh dưỡng trong nước mà còn tạo động lực thúc đẩy thị trường châu Á phát triển mạnh mẽ.

Tác giả: Hiền Trang

Nguồn tin: hanoimoi.vn