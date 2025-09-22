Vinamilk hòa cùng niềm vui của ngày hội thống nhất non sông

Chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với các sự kiện chính diễn ra trong hai ngày 29 và 30-4, thu hút hàng trăm ngàn người náo nức tham gia. Vinamilk đã đồng hành cùng các khoảnh khắc hân hoan mừng đại lễ tại TP HCM, tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng và người dân.

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 30-4, với phần diễu binh, diễu hành của hơn 13.000 người. Vào tối 29 và 30-4, đường Nguyễn Huệ trở thành sân khấu sôi động với các hoạt động như: trình diễn nghệ thuật 3D mapping, võ nhạc cổ truyền, múa lân - sư - rồng, diễu hành kỵ binh, đồng diễn "Vũ điệu khăn rằn" và các chương trình nghệ thuật. Đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Các "bông hồng thép" nạp thêm dinh dưỡng chuẩn bị cho cuộc diễu binh



Suốt dọc đường Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, Lê Duẩn và Công viên 30-4, hòa trong không khí của sự kiện, người dân có thể bổ sung dinh dưỡng từ các sản phẩm của Vinamilk như: sữa tươi Vinamilk 100%, sữa 9 hạt Vinamilk, sữa đậu nành cao canxi, sữa tươi Vinamilk Green Farm và nước suối Icy. Vinamilk đã tiếp ứng hơn 150.000 sản phẩm dinh dưỡng đồng hành cùng các hoạt động của đại lễ.

Không chỉ tiếp ứng cho lực lượng diễu binh, Vinamilk cũng trao tặng sản phẩm, hòa chung niềm hân hoan của người dân mừng đại lễ

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam - Thống nhất Đất nước, trong suốt tháng 4 lịch sử, Vinamilk đã tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, với hơn 800.000 phần quà dinh dưỡng được trao tặng. Bên cạnh tri ân các thế hệ đi trước, Vinamilk cũng đặc biệt chăm sóc những mầm non tương lai với Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, khích lệ người lao động khó khăn hay đồng hành với những sự kiện lớn của TP HCM hòa cùng không khí "đất nước trọn niềm vui".

Người dân dù lứa tuổi nào, thế hệ, nghề nghiệp nào cũng đều hòa mình hân hoan kỷ niệm ngày đại thắng, thống nhất non sông



Đi cùng sự phát triển của TP HCM từ sau ngày thống nhất, Vinamilk là Thương hiệu Vàng của thành phố nhiều năm liền, đóng góp chung cho kinh tế, xã hội, nâng tầm thương hiệu và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân bằng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế. Vinamilk cũng được vinh danh trong 50 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP HCM nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Các chiến sĩ thích thú khi thử sản phẩm mới của Vinamilk là sữa tươi Green Farm rất ít đường và sữa 9 hạt Vinamilk



Thu Thảo (24 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết đây là lần đầu tiên được đón mừng dịp lễ lớn như vậy, cảm giác "cắm trại" giữa biển người, ai cũng chung một niềm vui, tự hào về đất nước khiến cô càng cảm thấy rõ nét hơn tinh thần dân tộc, tình yêu nước để trưởng thành và có trách nhiệm hơn với quê hương.

