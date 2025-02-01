Vinamilk: Doanh thu quý 2-2025 cao nhất từ trước đến nay, 16.745 tỉ đồng

Đổi mới sản phẩm, "thay áo" các cửa hàng theo nhận diện thương hiệu mới giúp Vinamilk tiếp cận tốt hơn đến người tiêu dùng, tác động tích cực đến kết quả kinh doanh - Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Kinh doanh nội địa phục hồi

Mảng kinh doanh trong nước ghi nhận doanh thu thuần 13.614 tỉ đồng, tăng 82 tỉ đồng so với cùng kỳ. Các kết quả này đến từ sự hiệu quả trong hoạt động phân phối, tiếp thị và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng còn đến từ niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sữa uy tín đang ngày càng tăng lên.

Trong khi đó, doanh thu thuần nước ngoài đạt 3.111 tỉ đồng, ngang với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất đạt 29.710 tỉ đồng, hoàn thành 46,1% kế hoạch năm; với doanh thu thuần trong nước và nước ngoài đạt lần lượt 23.624 tỉ đồng và 6.035 tỉ đồng.

Theo bà Mai Kiều Liên - tổng giám đốc Vinamilk: "Công ty đã thể hiện khả năng thích nghi hiệu quả khi khôi phục tăng trưởng kinh doanh nội địa đồng thời duy trì tăng trưởng xuất khẩu, qua đó đưa tổng doanh thu hợp nhất lên đỉnh cao mới.

Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm 2025, hướng đến hoàn thành cao nhất kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt".

Biên lợi nhuận gộp quý 2-2025 đạt 42,0%, tăng 170 điểm cơ bản so với quý trước nhờ quy mô doanh số cải thiện.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số này đạt 41,2%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2-2025 đạt 2.489 tỉ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 4.076 tỉ đồng, hoàn thành 42,1% kế hoạch năm và thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.720 đồng.

Về xuất khẩu, công ty ghi nhận kết quả kỷ lục trong quý 2-2025 với doanh thu thuần đạt 1.887 tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ và tiếp tục tăng trưởng dương quý thứ 8 liên tiếp.

Tại các thị trường truyền thống đang từng bước cao cấp hóa danh mục sản phẩm dựa trên thế mạnh trong phân khúc phổ thông nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu và thương hiệu.

Tại các thị trường cao cấp, công ty ghi nhận tín hiệu lạc quan với mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số, đóng góp tích cực vào mức tăng chung.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã được cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa đặc thương hiệu Ngôi sao Phương Nam vào thị trường Trung Quốc, mở ra dư địa tăng trưởng tại thị trường tiêu dùng lớn nhất châu Á.

... Vinamilk gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác đến từ các nước trong khu vực châu Á và Âu - Mỹ trong các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế - Ảnh: VI NAM



Bên cạnh đó, công ty vẫn dành nhiều nguồn lực cho việc phát triển thị trường mới thông qua hơn 40 sự kiện kết nối B2B và hội chợ quốc tế trong 6 tháng đầu năm.

Những nỗ lực này giúp công ty nâng tổng số thị trường xuất khẩu lũy kế lên 65. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần xuất khẩu đạt 3.507 tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài quý 2-2025 đạt 1.223 tỉ đồng và lũy kế 6 tháng đạt 2.528 tỉ đồng.

Đổi mới sáng tạo sản phẩm, khẳng định vị thế quốc tế

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển với hơn 70 sản phẩm được tung mới và tái tung.

Các sản phẩm này cho thấy những bước tiến vượt trội trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Các sản phẩm được phát triển để đón đầu các xu hướng tiêu dùng hiện nay như sữa cao đạm, sữa thực vật, tăng cường hệ miễn dịch, sản phẩm mang đến trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng trẻ, sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn tuổi,…

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sản phẩm, Vinamilk tiên phong đưa đột phá 6 HMO vào giải pháp dinh dưỡng cho trẻ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG



Đồng thời, hàng loạt cửa hàng của công ty cũng được "thay áo" theo bộ nhận diện thương hiệu mới đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết nối trực tiếp đến người tiêu dùng.

Các kết quả đạt được khẳng định chiến lược "đầu tư cho khoa học, công nghệ để phát huy tối đa các giá trị dinh dưỡng tự nhiên của sữa" từ thương hiệu sữa Việt có giá trị thứ 6 toàn cầu.

Công ty vẫn duy trì kế hoạch năm 2025 với tổng doanh thu 64.506 tỉ đồng (tăng 4,3% so với năm 2024) và lợi nhuận sau thuế 9.680 tỉ đồng (tăng 2,4% so với 2024).

Tác giả: A.D

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ