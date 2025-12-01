Việt Nam được vinh danh điểm đến mùa Đông lý tưởng nhất thế giới

Ảnh minh họa: ITN



Thông tin trên được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác nhận, là minh chứng quan trọng cho sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Danh sách của Time Out gồm 20 điểm đến đại diện cho nhiều phong cách du lịch khác nhau trên khắp thế giới, như: Cape Town (Nam Phi), Tenerife (Tây Ban Nha), Namibia, Cartagena (Colombia)...

Time Out mô tả Việt Nam như một điểm đến sở hữu nền ẩm thực phong phú, có thể làm hài lòng bất cứ du khách nào. Trong tiết trời 12-15 độ C, một bát phở nghi ngút hương quế hồi luôn được xem là món ăn hoàn hảo. Du khách “có thể ăn ngon ở mọi nơi”, từ những quán vỉa hè đến nhà hàng lớn, với giá cả tiết kiệm và hương vị khó quên.

Ở Hà Nội, du khách được khuyên nên ghé các quán jazz nhỏ, thưởng thức không khí phố cổ và ẩm thực đường phố với những món chè nóng như chè sắn, chè bà cốt hay bánh trôi tàu. Hội An được nhắc đến với món Cao Lầu đặc trưng, những con phố cổ yên bình và sự quyến rũ của đèn lồng vào buổi tối. Ở TPHCM có thể trải nghiệm các nhà hàng, quán cà phê và nhịp sống sôi động về đêm.

Việt Nam sở hữu sự đa dạng thiên nhiên và văn hóa hiếm nơi nào có được. Từ những dãy núi hùng vĩ ở phía Bắc, đồng bằng trải dài mênh mông, đến các bãi biển thơ mộng và những di sản văn hóa độc đáo, mỗi vùng miền mang đến trải nghiệm riêng cho du khách. Mùa đông ở Việt Nam, thay vì giá rét như nhiều quốc gia, lại tạo cảm giác dễ chịu, thuận lợi cho việc khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Việc được Time Out ghi nhận là điểm đến mùa Đông lý tưởng góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch mở rộng các sản phẩm mới, thu hút khách quốc tế vào những thời điểm ngoài mùa cao điểm.

Các chuyên gia đánh giá, sự chú ý của các tạp chí quốc tế không chỉ khẳng định giá trị du lịch Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn. Du khách có thể lựa chọn những điểm đến ít người hơn, chi phí hợp lý, tận hưởng không khí dễ chịu của mùa Đông, đồng thời khám phá các giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước xinh đẹp, hiếu khách.

Tác giả: Trần Siêu

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn