Vì sao dự án nâng cấp trường học miền núi ở Hà Tĩnh dang dở?

Chậm tiến độ rồi “án binh bất động”

Tháng 3/2023, Dự án Đầu tư nhà đa năng và công trình phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh (xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) do UBND xã Sơn Lĩnh làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư 6,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã, trong đó chi phí xây dựng là 5,52 tỷ đồng

Dự án được chia thành 2 hạng mục chính: Xây mới nhà đa năng, diện tích xây dựng 671m2, với tổng mức đầu tư hơn 3,868 tỷ đồng, do Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn (đóng tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) thi công; xây dựng các công trình phụ trợ khác như: Sân cỏ nhân tạo, lát gạch sân chơi, hệ thống thoát nước... với tổng mức đầu tư 1,647 tỷ đồng, do Công ty CP Xây dựng & Thương mại Trường Vinh (đóng tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) thi công.

Theo dự kiến, sau 8 tháng thi công (tháng 11/2023), công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngày 12/11/2023, Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn đã có tờ trình đề nghị chủ đầu tư cho lùi thời gian hoàn thành nhà đa năng đến hết ngày 31/3/2024, với lý do thời tiết mưa nhiều nên việc thi công bị gián đoạn.

Trước đề nghị của nhà thầu, ngày 16/11/2023, UBND xã Sơn Lĩnh có văn bản đồng ý cho công ty này chậm tiến độ đến hết ngày 31/3/2024. Thế nhưng, sau khi chủ đầu tư cho gia hạn hợp đồng, nhà thầu vẫn thi công với tốc độ “rùa bò”, có những thời điểm trên công trường chỉ có lèo tèo vài công nhân làm việc.

Đến cuối tháng 3/2024, nhà thầu bất ngờ dừng triển khai. Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, công trình trên nằm im lìm, không một bóng dáng công nhân làm việc. Hiện tại, khối lượng công việc của hạng mục này mới chỉ đạt khoảng 40%.

Hạng mục xây mới nhà đa năng chậm tiến độ kéo theo việc thi công các hạng mục khác như: San nền, lát gạch sân chơi, hệ thống mương thoát nước... cũng bị đình trệ.

Hạng mục nhà đa chức năng chỉ xây được một ít phần thô rồi 'án binh bất động'.



Gây nhiều hệ lụy

Ông Nguyễn Hữu Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh cho biết, trường có hơn 600 em học sinh đang theo học. Việc xây dựng nhà đa chức năng là vấn đề rất cấp thiết.

“Khi công trình được khởi công, thầy trò chúng tôi rất kỳ vọng, chờ đợi từng ngày. Thế nhưng việc nhà thầu thi công ì ạch, đến nay thì dừng hẳn khiến nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động ngoại khóa, hoạt động rèn luyện thể chất cho học sinh.

Với tình trạng như hiện tại, thầy trò chúng tôi chỉ biết mong chờ các bên liên quan sớm có biện pháp giải quyết để đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học trong năm học tới”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh nói.

Không chỉ gây khó khăn cho hoạt động dạy và học của thầy trò Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh, việc nhà thầu bỏ bê công trình với vật liệu ngổn ngang, cốt pha, đinh sắt vương vãi… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

Vật liệu, gạch đá, đinh sắt ngổn ngang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với học sinh.



“Các cháu ở lứa tuổi hiếu động nên rất dễ xảy ra tai nạn khi chơi đùa gần khu vực nhà đa năng đang xây dở. Hằng ngày, các cháu đến lớp là phụ huynh ở nhà lại lo”, ông Dương Anh Kỳ, Trưởng ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh lo lắng.

Để tìm hiểu nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bỏ bê công trình, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã nhiều lần liên hệ với Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn - đơn vị thi công hạng mục nhà đa chức năng, tuy nhiên không nhận được phản hồi.

Còn theo Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Vinh - đơn vị thi công các công trình phụ trợ thì do nhà đa chức năng chưa hoàn thiện nên đơn vị chưa thể tiến hành thi công.

Trước vấn đề trên, đại diện chủ đầu tư, ông Phạm Hùng Toán, quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay xã đã 4 lần phát văn bản mời làm việc, nhưng phía Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn chỉ cử đại diện đến 2 lần và tiếp tục xin khất. Những lần sau đơn vị này không đến, gọi điện thoại cũng không nhấc máy.

“Sắp tới nếu Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn vẫn không hồi âm, chúng tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý”, ông Toán nói.

