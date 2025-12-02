Vạch trần thủ đoạn điều hành đường dây bán dâm của cựu tiếp viên hàng không tại TP.HCM: Bất thường phía sau những cái tên in hoa, viết thường

Theo điều tra, tối 17/12/2023, Công an TP.HCM kiểm tra 2 khách sạn ở quận 5, phát hiện 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Những người bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng do Tuyền và Zhang Lei điều hành.

Cơ quan chức năng xác định, 2 nhóm khách người Trung Quốc đến nhà hàng của Tuyền và Zhang Lei ăn uống rồi thỏa thuận mua dâm và chọn 5 tiếp viên nữ qua đêm với giá 7 triệu đồng/người. Cuối đêm, nhân viên nhà hàng đặt khách sạn gần đó và gọi tiếp viên đến phục vụ.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của 2 người này và phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động mại dâm.

Cựu tiếp viên hàng không và "chồng hờ" tại cơ quan công an



Ngày 20/12/2023, Zhang Lei và Tuyền đến Công an TP.HCM đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuyền khai việc để nhân viên bán dâm nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng chứ bản thân không hưởng lợi trực tiếp từ tiền bán dâm. Tuyền khai doanh thu nhà hàng khoảng 2,4 tỷ đồng, dùng để trả lương và tái đầu tư hoạt động kinh doanh.

Tuyền cũng khai sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi, Tuyền ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên hàng không. Đến năm 2022, Tuyền chuyển vào TP.HCM làm việc. Tại đây, Tuyền nảy sinh tình cảm và sống chung như vợ chồng với Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Tháng 5/2022, cả 2 sang nhượng nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ) để kinh doanh ăn uống và karaoke. Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp điều hành. Đến tháng 2/2023, Tuyền cùng nhân tình tham gia quản lý hoạt động nhà hàng.

Cả 2 thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ giám sát tiếp viên. Diễm và Liễu phụ trách quản lý tiếp viên nữ. Ngoài ra, nhà hàng thuê Từ Hưng quản lý phục vụ nam; La Thị Diệu và Lê Huỳnh Hiếu Hạnh quản lý nhân viên nữ; Đinh Ngọc Bảo làm phục vụ; Đỗ Thị Hồng Yến làm thu ngân.

Để tăng lượng khách và lợi nhuận, trong các cuộc họp với nhóm quản lý, Zhang Lei và Tuyền thống nhất chủ trương cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi khách có nhu cầu, họ sẽ thỏa thuận trực tiếp với quản lý tiếp viên nữ (Nguyễn Quốc Anh) để điều nhân viên đi bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng qua đêm.

Mỗi ngày, khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng ghi mã số, tên vào sổ và hỏi “có bán dâm không?”. Nếu tiếp viên đồng ý, tên được ghi bằng chữ in hoa; nếu không đồng ý thì ghi bằng chữ thường.

Thông tin này được Hoàng báo lại cho Chí, Quốc Anh, Diễm và Liễu. Sau đó, Chí gửi danh sách tiếp viên có hoặc không bán dâm lên nhóm Telegram của nhà hàng để các quản lý nắm tình hình.

Khách đến yêu cầu tiếp viên phục vụ, quản lý báo cho Quốc Anh dẫn họ vào phòng để lựa chọn. Các tiếp viên được xếp thành 2 hàng, một bên là những người có bán dâm, một bên là những người không bán dâm. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, tiếp viên sẽ báo cho quản lý để theo dõi và sắp xếp.

Tiếp viên ra ngoài bán dâm trước 22h30 phải viết giấy “xin về sớm” trình Chí duyệt, sau đó đưa cho Hoàng để rời nhà hàng. Từ 22h30 đến 24h, nếu muốn ra ngoài, tiếp viên phải báo cho Quốc Anh; khi được đồng ý, Quốc Anh sẽ thông báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết.

