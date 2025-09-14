Va chạm với xe đầu kéo, 2 người đi xe máy tử vong

Hiện trường vụ tai nạn



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 14/9, tại Km1596 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Hảo.

Thông tin ban đầu, xe máy mang biển số 69AM - 140.15 chở theo N.V.P (SN 2002, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và B.M.Đ (SN 2001, ngụ tỉnh Cà Mau) lưu thông hướng Nam - Bắc.

...

Khi đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe ô tô đầu kéo mang biển số 35C - 052.06 do anh L.V.D (SN 1980, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang chuyển hướng qua đường để vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tại hiện trường, 2 người đi xe máy là anh P. và anh Đ. tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn.

Tác giả: Hữu Phúc

Nguồn tin: baolamdong.vn