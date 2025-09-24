Va chạm với xe bồn, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Ngày 24/9, tại đường giao nhau trên Quốc lộ 1A, đường tàu và đường gom dân sinh đoạn qua xã Nghi Liên, TP Vinh (cũ), Nghệ An xảy ra vụ tại nạn thương tâm, khiến 2 nạn nhân đi trên xe máy tử vong.

Hiện trường vụ TNGT



Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 24/9, khi đến địa điểm trên, xe tải chở bồn xi măng nhãn hiệu Bê tông Thành Vinh mang BKS: 37H-071.64 (chưa rõ danh tính tài xế) đang rẽ từ Quốc lộ 1A, băng qua đường tàu vào đường gom dân sinh thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS: 37K1-900.31 do người phụ nữ điều khiển.

Cơ quan Công an có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy ngã xuống đường bị xe tải cán qua. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính 1 trong 2 nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.D (SN 1975, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (cũ).

Nhận tin báo, cơ quan công an và lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

