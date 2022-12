Ukraine bị tố dùng HIMARS tấn công vùng mới sáp nhập Nga

Vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 21h (giờ địa phương). Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) M142 do Mỹ cung cấp.

Quyền Thống đốc Balitsky cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng hai quả tên lửa đã bị lực lượng phòng không đánh chặn. Nhưng bốn quả tên lửa còn lại đã bắn trúng một khu phức hợp ở ngoại ô thành phố, “xoá sổ hoàn toàn” một trung tâm giải trí nhỏ.

Hai người thiệt mạng tại chỗ, trong khi 10 người khác được đưa đến bệnh viện. Ít nhất ba trong số các nạn nhân được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn video do Thống đốc Balitsky chia sẻ cho thấy một số ngôi nhà bốc cháy, trong khi lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường.

Nguồn: Telegram

Vụ tấn công xảy ra đúng sinh nhật ông Balitsky. Ông cáo buộc Kiev “cố tình nhắm vào những thường dân” đang cố tận hưởng một buổi tối thứ Bảy yên bình, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm khiến cuộc sống của người dân ở những vùng lãnh thổ mới sáp nhập Nga trở nên khổ sở.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Vùng Zaporozhye đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào đầu tháng 10 cùng với Vùng Kherson, Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên Kiev tuyên bố không công nhận kết quả đồng thời cam kết sử dụng vũ lực để giành lại những khu vực này.

Nằm gần Biển Azov, thành phố Melitopol có dân số gần 149.000 người trước khi xung đột bùng phát.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền phong