Uất ức vì không được trả lời tin nhắn, hung thủ chém bạn của vợ cũ bị thương

Khoảng 2h sáng 29-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên xảy ra môt vụ xô xát. Tại thời điểm trên Trần Văn Ân (SN 1986) trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân, bụng anh Nguyễn Hữu T, trú xã Cẩm Mỹ.



Gây án xong Ân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân đã đưa anh T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Thưc hiện dẫn giải đối tượng Trần Văn Ân



CAH Cẩm Xuyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố - CATP Vinh, CAH Hưng Nguyên huy động lực lượng, phương tiện tổ chức truy bắt đối tượng.

Chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Ân khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên.



Quá trình điều tra xác định, Ân và chị Nguyễn Thị Ng trú xã Cẩm Mỹ từng là vợ chồng nhưng do mâu thuẫn nên ngày 10-3 vừa qua đã hoàn thành thủ tục ly hôn.

... Cơ quan CSĐT - CAH Cẩm Xuyên ghi lời khai đối tượng Trần Văn Ân



Trước thời điểm có quyết định của tòa án, Ân giục chị Ng gửi các giấy tờ liên quan để nhập học cho con gái về xã Hưng Thông nhưng chị Ng. không gửi. Ngày 28-3, Ân điều khiển xe máy vào Hà Tĩnh để tìm chị Ng.



Khoảng 0h ngày 29-3, Ân vào nhà em gái chị Ng, phát hiện chị vẫn còn thức. Uất ức vì chị Ng không trả lời điện thoại của mình trước đó, Ân mở cốp xe máy lấy con dao dài khoảng 35cm đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng chị Ng đang ngủ.



Lúc này, chị Ng cùng anh Nguyễn Hữu T đang nằm ngủ trên giường. Ân liền dùng dao chém liên tiếp 3, 4 nhát trúng vào anh T. Sau khi chị Ng hô hoán thì Ân bỏ chạy khỏi hiện trường.



Cơ quan CSĐT - CAH Cẩm Xuyên đã thu giữ 1 xe máy, 1 con dao là hung khí mà đối tượng dùng để gây án và một số tang vật liên quan.



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAH Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Ân về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tác giả: Mạnh Việt

Nguồn tin: anninhthudo.vn