Cầu thủ U17 Viettel chấn thương sau pha ăn mừng bắt chước Ronaldo

Video: Bóng đá Việt Nam

Tối qua, trận chung kết giải U17 Quốc gia 2023 đã diễn ra với phần thắng áp đảo nghiêng về U17 Viettel. Trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U17 Viettel tấn công dồn dập và dễ dàng ghi 4 bàn thắng chỉ sau 61 phút đầu tiên. Sau đó, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh gỡ lại 2 bàn nhưng không đủ để thay đổi kết cục và ngậm ngùi nhìn U17 Viettel lên ngôi.

Ngoài các bàn thắng đẹp, trận đấu này cũng gây chú ý với các pha ăn mừng của U17 Viettel. Đầu tiên, Hoàng Khanh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi ăn mừng theo phong cách “bụng bầu” khi đưa trái bóng vào bụng và đưa tay lên miệng. Tất nhiên, cầu thủ U17 Viettel chưa thể làm… cha ở lứa tuổi này. Thay vào đó, Hoàng Khanh tiết lộ anh dành tặng bàn thắng cho mẹ mình, người sắp sinh thêm em bé.

Tiếp đến ở phút 61, Trần Hồng Kiên đã có màn ăn mừng gây sốt vì cái kết lãng nhách. Sau khi ghi bàn vào lưới trống của Hà Tĩnh, Hồng Kiên thực hiện pha ăn mừng theo thần tượng Ronaldo. Tuy nhiên, anh tiếp đất không tốt và bị đau.

Sau khi được các đồng đội hỗ trợ, Hồng Kiên cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng không thành công. Cuối cùng, anh phải nằm cáng rời sân để các bác sĩ chăm sóc. Trước Hồng Kiên, Công Phương cũng ăn mừng theo kiểu Ronaldo ở bàn mở tỷ số nhưng không gặp vấn đề gì.





Tác giả: A Phi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong