U13 SLNA và U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tranh chức vô địch giải Thiếu niên U13 Toàn quốc Yamaha Cup 2023

U13 Sông Lam Nghệ An ăn mừng

Ở cặp bán kết 1, U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục chứng tỏ sức mạnh, sự vượt trội của mình so với phần còn lại của giải đấu, thế nên các học trò của HLV Lê Mạnh Huy đã không quá khó khăn khi kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi bàn thắng vào lưới đội Bình Dương. Đã có 4 bàn thắng được ghi trong trận bán kết 1 này và tất cả đều đến từ các chân sút U13 Sông Lam Nghệ An với Phạm Nguyễn Tuấn Anh (2 bàn), Lê Quang Ninh và Nguyễn Minh Quân (mỗi cầu thủ 1 bàn). Kết thúc trận bán kết, U13 Sông Lam Nghệ An chiến thắng dễ với tỷ số 4-0 trước Bình Dương qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.

Ở cặp bán kết 2, U13 Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một trận đấu cân tài cân sức. Cả hai đều chơi khá thận trọng và không có quá nhiều tình huống đột biến thật sự gây nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Do vậy, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và cả hai đội bước vào phân định thắng thua qua loạt sút luân lưu may rủi. Kết quả, sau 5 loạt sút U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã xuất sắc đánh bại U13 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 5-4, qua đó giành vé vào chung kết.

Như vậy, trận chung kết giải sẽ là cuộc đối đầu giữa U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngay 14-7 tới).

Kết quả chi tiết các trận đấu

15h00 SVĐ, Bình Dương – Sông Lam Nghệ An: 0-4

Sông Lam Nghệ An: Phạm Nguyễn Tuấn Anh (7) 3′ và 18′, Lê Quang Linh (9) 29′, Nguyễn Minh Quân (19) 38′

Giám sát trận đấu: Tạ Công Châu Hòa

Giám sát trọng tài: Nguyễn Hiền Triết

Trọng tài chính: Lê Thị Thanh Mai

Các trợ lý: Nguyễn Thị Kim Tuyền, Nguyễn Phước Thuận, Trần Huy Hoàng

Khán giả: 1.500 người

17h00 SVĐ, Hoàng Anh Gia Lai – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 0-0

Đá luân lưu: Hoàng Anh Gia Lai – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 3-5

Hoàng Anh Gia Lai: Nguyễn Mạnh Quân (27) 25′, Võ Đức Trọng Toàn (8) 53′

Giám sát trận đấu: Phan Thanh Dũng

Giám sát trọng tài: Nguyễn Hiền Triết

Trọng tài chính: Công Thị Dung

Các trợ lý: Nguyễn Thị Như Thành, Nguyễn Văn Phi, Trần Thị Thanh

Khán giả: 2.000 người

Nguồn tin: vff.org.vn