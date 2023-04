Tưng bừng khai trương Lễ hội du lịch Cẩm Xuyên năm 2023

Tối 16/4, tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu, Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh ) long trọng tổ chức Lễ khai trương du lịch năm 2023 với chủ đề “Cẩm Xuyên vang vọng tiếng đàn trời”.

Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch Cẩm Xuyên năm 2023, ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nêu rõ: Cẩm Xuyên - miền quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây hội tụ nhiều cảnh quan, danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử và nguồn tài nguyên phong phú của rừng và biển, thực sự là vùng đầy tiềm năng lợi thế vượt trội để phát triển kinh tế - xã hội.

Thiên Cầm nằm giữa núi Thiên Cầm và núi Tượng Lĩnh giống như một hình cánh cung trải dài gần 3 km; cùng với Cùm Nậy và Cùm Con tạo nên những phím đàn trời với dòng suối Kỳ La trong vắt uốn lượn vươn ra biển cả. Theo truyền thuyết, hàng năm khi mùa xuân đến, các Vua Hùng thường lên đây thưởng ngoạn cảnh trời mây non nước, nghe thông reo và thưởng thức những đặc sản biển, vào lúc trời yên biển lặng, đứng trên đỉnh Thiên Cầm nghe âm thanh rất lạ như là tiếng nhạc của đất trời, vì vậy mà nơi đây được đặt tên là Thiên Cầm.

Đến thời Pháp thuộc, từ những năm đầu thế kỷ 20 người Pháp đã phát hiện ra khung cảnh, địa thế đặc biệt ở nơi đây nên đã xây dựng nhiều biệt thự nghỉ dưỡng ở Thiên Cầm để phục vụ các quan lại nghỉ ngơi.

Với bao sự đổi thay thăng trầm của tạo hoá và những biến cố lịch sử, nhất là trải qua những năm tháng chiến tranh, Thiên Cầm vẫn trụ vững với thời gian. Từ một bãi biển hoang sơ, ngày nay Thiên Cầm đang vươn mình để trở thành một khu nghỉ dưỡng hấp dẫn. Bên cạnh đó, Khu du lịch Thiên Cầm rất lợi thế là nằm trên hệ thống đường vành đai Quốc lộ ven biển và các điểm du lịch gần kề tạo thành chuỗi kết nối phong phú như: Quần thể khu lưu niệm và khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Khu sinh thái Hồ Kẽ Gỗ, Hồ Sông rác, Đạp Thượng tuy..., tất cả đã tạo cho Thiên Cầm một vị trí chiến lược, là trung tâm du lịch thuận tiện cho du khách gần xa.

Không chỉ thuận lợi về giao thông mà Thiên Cầm còn là bãi biển đẹp, thoải, có bãi cát trắng mịn màng, sóng nhẹ, làn nước trong xanh và nhiều nguồn hải sản phong phú, đa dạng, đây là nguồn thực phẩm biển tươi sống, giàu dinh dưỡng để phục vụ du khách. Đến với biển Thiên Cầm, du khách còn được đắm mình trong làn nước mát ngắm nhìn đỉnh rú Cùm, núi Tượng Lĩnh, Đảo Bớc, Đảo Én, bãi Cu Kỳ, suối nước ngọt,... đầy thơ mộng và những đoàn thuyền đánh bắt ngoài khơi tạo nên một quần thể du lịch phong phú và thực sự là thế mạnh, là nét chấm phá độc đáo tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn du khách khi đến với Thiên cầm.

Liền kề Khu du lịch Thiên Cầm là các điểm đến tâm linh, đền, chùa, các di tích lịch sử văn hóa lâu đời gắn liền với lịch sử và những nét chạm trỗ, tạo nên những bức tranh nghệ thuật, độc đáo, tinh xảo còn lưu giữ đến ngày nay như: chùa Cầm Sơn tọa lạc trên đỉnh rú Cùm có hang Hồ Quý Ly đã đi vào sử tích; nơi đây sơn thủy hữu tình với thế núi uốn vòng cung ôm biển, từ sân chùa du khách có thể phóng tầm mắt bao quát sắc trời, hương nước, biển cả, núi rừng, làng mạc, sông ngòi bao la như một bức tranh thủy mạc. Xa hơn về phía Cẩm Nhượng, là chùa Yên Lạc với bức tranh Thập Điện Diên Vương nổi tiếng được lưu giữ từ những năm đầu Thế kỷ 18.

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, Thiên Cầm được Chính phủ xem xét đưa vào quy hoạch tổng thể là một trong 46 Khu du lịch trọng điểm của quốc gia. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Cẩm Xuyên ở trên mọi miền đất nước đã và đang chung sức, đồng lòng, hành động thiết thực để tạo lập môi trường lành mạnh phát triển du lịch.

Các nhà hàng, khách sạn đã được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khá khang trang như: Khách sạn Thiên Ý, Khách sạn Hải Âu, Công Đoàn, Sông La, Sao Mai, nhà nghỉ dưỡng Công an,vv… tuy đang rất khiêm tốn so với tiềm năng lợi thế và quy mô của một khu du lịch biển hiện nay, nhưng với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, quảng bá, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, tổ chức các phong trào, hoạt động hướng về biển để thu hút du khách của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn, sự hỗ trợ giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, năm 2022 lượng du khách đến với Thiên Cầm với hơn 550.000 lươt, doanh thu hơn 350 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách huyện là 16.000 lượt trong đó Thiên cầm là 12.000 lượt, doanh thu du lịch toàn huyện đạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài hiệu quả kinh tế, phát huy tiềm năng du lịch Thiên cầm còn có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội, vừa góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan, vừa giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động và tăng doanh thu xã hội. Với nhận thức sâu sắc, du lịch là một trong những lợi thế vượt trội và là kinh tế mũi nhọn hiện nay, ngay trước mùa du lịch năm 2023,Cẩm Xuyên đã tăng cường công tác quảng bá, tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, tổ chức quán triệt cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá; đảm bảo môi trường và an ninh trật tự, cung cách phục vụ tận tình, thân thiện, khởi phát từ tấm lòng mến khách; phát động hơn 2000 đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn ra quân làm sạch môi trường với khẩu hiệu "Thanh niên bảo vệ môi trường, làm sạch bờ biển"; Đầu tư cơ sở hạ tầng như: xây dựng tuyến đường trục chính Nam Thiên Cầm, hệ thống điện chiếu sáng, tu sửa hệ thống kè biển, trồng cây xanh,... Vận động các khách sạn, nhà hàng đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, phòng ốc, khuôn viên để góp phần xây dựng khu du lịch Thiên Cầm ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Lễ hội khai trương Du lịch Cẩm Xuyên năm 2023 là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của Cẩm Xuyên đến với du khách gần xa; kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng bày tỏ mong muốn: Về với Thiên Cầm hôm nay, du khách không chỉ nhớ về làn nước xanh biếc, bờ cát dài phẳng lặng, mà còn mang mãi bên mình những kỉ niệm đẹp về thiên nhiên, về con người, lòng mến khách, truyền thống văn hóa, những di tích văn hóa lịch sử từ hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc in đậm trong mỗi tấc đất, tên làng cùng những sản phẩm đậm đà tình quê hương…

Trong không khí tưng bừng, trang trọng của lễ khai trương, ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã đánh hồi trống khai hội, chính thức mở màn cho du lịch Cẩm Xuyên năm 2023, mở ra những kỳ vọng về một năm du lịch thành công.

Về với đêm khai trương Lễ hội du lịch Cẩm Xuyên năm 2023, các đại biểu và du khách còn được chứng kiến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Cẩm Xuyên vang vọng tiếng đàn trời” với nhiều ca khúc đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo và vẻ đẹp của quê hương con người Cẩm Xuyên, để lại nhiều ấn tượng trong lòng hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Ngoài sự kiện khai trương, mùa du lịch năm nay, huyện Cẩm Xuyên sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch như: Giải bóng chuyền nữ toàn huyện; giải đua thuyền huyện Cẩm Xuyên năm 2023; lễ hội cầu ngư xã Cẩm Nhượng; giải bóng đá bãi biển hoặc hoạt động hoạt náo; hoạt động ẩm thực đêm gắn với giới thiệu sản phẩm địa phương…

