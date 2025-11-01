Từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to, cục bộ trên 700mm

Ngày 1/11, mưa lớn đã xuất hiện diện rộng tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, như trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 171,5mm, Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 117,6mm, Đập thủy điện Rào Trăng (Thừa Thiên Huế) 117,2mm và Đông Sơn (Quảng Ngãi) 118,4mm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tới



Dự báo, từ tối 1/11 đến chiều tối 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi: 300–500mm, có nơi trên 750mm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị: 200–350mm, có nơi trên 500mm.

Phía Nam Nghệ An, phía Tây Quảng Ngãi: 70–150mm, có nơi trên 250mm.

Phía Đông Gia Lai: 40–80mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, trong đêm 1/11 và ngày 2/11, các khu vực phía Tây Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn còn kéo dài đến 4/11

Theo dự báo, từ đêm 3 đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50–100mm, cục bộ trên 200mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết đêm 4/11.

Nguy cơ rủi ro cấp độ 2 tại nhiều địa phương

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở mức 1, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ở mức cấp 2.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV