Từ “FOMO” đến trải nghiệm miễn chê: Câu chuyện gần 2 năm với VinFast VF 3 của một chủ xe tiên phong

Nhỏ gọn, tiện lợi, "sinh ra để đi phố"

Là một trong những khách hàng sớm xuống tiền khi VinFast VF 3 ra mắt và "gây bão" mạng xã hội với vẻ ngoài bắt mắt, chị Bảo Xuân (Hà Nội) thừa nhận quyết định ban đầu mang nhiều yếu tố tò mò, thậm chí có phần "FOMO". Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau, chị Xuân hoàn toàn hài lòng với những gì mẫu mini-SUV này mang lại.

"Những lần đầu tiên lái xe ra đường, dừng đèn đỏ đôi khi cũng hơi ngại vì bị chú ý quá. Đến giờ tôi hoàn toàn hài lòng vì VF 3 đi phố rất nhàn. Quay đầu nhanh, luồn lách dễ, nhiều chỗ xe lớn phải bỏ qua thì mình vẫn vào được", chị Xuân chia sẻ.

Kích thước gọn với trục cơ sở 2.075 mm giúp VF 3 xoay xở lanh lẹ trong phố đông, ngõ nhỏ hay những khu vực cần tìm chỗ đỗ xe. Cũng nhờ sự nhỏ gọn đó, xe tạo cảm giác làm quen rất nhanh với người mới cầm lái.

"Tầm nhìn thoáng, quan sát đầu xe rõ nên rất tự tin. Vô lăng nhẹ, xe nhỏ nên căn đường cũng dễ", chị Xuân nhấn mạnh.

Dù có vẻ bề ngoài có phần "tí hon" nhưng không gian nội thất của VF 3 lại được tối ưu theo hướng thực dụng. Với người chủ yếu di chuyển một mình như chị Xuân, hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang chứa đồ, đáp ứng tốt nhu cầu đi làm, mua sắm hay chở đồ cá nhân. Về trang bị, VF 3 còn ghi điểm ở những chi tiết hữu dụng trong vận hành đô thị như phanh tay điện tử hay cần số sau vô lăng, giúp thao tác nhanh gọn hơn trong điều kiện giao thông phải dừng - đi liên tục.

Lợi thế kép về chi phí

Nếu sự lanh lẹ và dễ lái là điểm cộng đầu tiên thì chi phí sử dụng thấp là lý do khiến VF 3 giữ được sự hài lòng của người dùng sau thời gian dài đồng hành.

...

Cụ thể, khách hàng mua VF 3 đang được hưởng chính sách miễn phí sạc đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, việc được "giải phóng" khỏi gánh nặng chi phí giúp người dùng an tâm hơn trong việc sử dụng phương tiện hằng ngày.

Song song với đó, chi phí bảo dưỡng thấp cũng là một điểm cộng lớn. Với cấu trúc đơn giản, ít chi tiết cơ khí và không sử dụng động cơ đốt trong, VF 3 không phát sinh nhiều hạng mục bảo trì định kỳ. Với chu kỳ bảo dưỡng cũng lên đến 15.000 km, dài hơn hẳn xe xăng, chi phí và công sức đưa xe đi bảo trì trở nên "nhẹ nhàng" hơn đáng kể với chị Bảo Xuân.

"Trong 1 năm rưỡi, tôi chỉ thay lọc gió điều hòa một lần, hết 300.000 đồng. Ngoài ra gần như chỉ tốn tiền rửa xe", chị Xuân nói.

VinFast VF 3 cũng đáp ứng tốt nhu cầu vận hành hằng ngày với quãng đường hơn 200 km mỗi lần sạc đủ phục vụ di chuyển thường nhật. Theo chị Xuân, với quãng đường đi lại 10 km mỗi ngày, gần hai tuần chị mới phải sạc xe một lần.

"Với khoảng 300 triệu, bạn có một chiếc ô tô che nắng che mưa, nhỏ gọn, dễ lái, chi phí vận hành thấp. Với tôi, chiếc xe này xứng đáng 9/10 điểm", chị kết luận.

Nhìn từ bài toán sở hữu, VF 3 ở thời điểm hiện tại cũng trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ các chính sách tài chính đang được áp dụng trong tháng 4. Thông qua chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", khách hàng có thể lựa chọn phương án mua xe với 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu. Chính sách đặc biệt này giúp người mua chủ động kiểm soát tài chính, không lo biến động lãi suất.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu tài chính cá nhân, khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án thanh toán trực tiếp và nhận ưu đãi 6% thay cho gói lãi suất ưu đãi trả góp. Không chỉ vậy, người chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VF 3 trong tháng 4 sẽ được hưởng thêm ưu đãi 3% từ chương trình "Thu xăng Đổi điện", nâng mức tổng ưu đãi lên tới 9% giá trị xe. Cộng thêm chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của VF 3 bản Plus hiện đang ở mức 286 triệu đồng.

Hội tụ lợi thế nhiều mặt khi sử dụng thực tế, giá bán ưu đãi và chi phí vận hành tiết kiệm, VinFast VF 3 ngày càng được người dùng Việt tin tưởng. Trong tháng 3/2026, mẫu xe đạt doanh số 4.729 xe, tăng trưởng 108% so với tháng trước, tiếp tục duy trì vị thế "xe quốc dân" trên thị trường./.

Từ ngày 20/4/2026, VinFast triển khai mở rộng chương trình nâng cấp Apple CarPlay/Android Auto tới toàn bộ chủ xe VF 3, với mức phí ưu đãi từ 2,9 triệu đồng. Khách hàng có thể đặt lịch qua VinFast App/V-app hoặc liên hệ Xưởng dịch vụ VinFast gần nhất để được hỗ trợ. Thông tin chi tiết xem trên website chính thức của VinFast hoặc qua hotline 1900 23 23 89.

Tác giả: Tường Vy

Nguồn tin: reatimes.vn