Với ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ trợ trực tiếp lên đến 13% giá niêm yết, mua xe 0 đồng trả trước với lãi suất cố định hay chính sách sạc pin miễn phí lên tới 3 năm.

Ưu đãi chạm đỉnh, người dùng chốt liền tay VF 8

Đang lên kế hoạch đổi xe cho chuyến đi xuyên Việt nhân dịp lễ 30/4 sắp tới, anh Thành Long - CEO một nhãn hiệu thời trang tại Hà Nội - cho biết bị thu hút bởi chương trình ưu đãi mạnh tay trong tháng của VinFast và nhanh chóng đặt cọc chiếc VF 8 Plus.

Từ mức giá niêm yết 1,019 tỷ đồng (bản Eco) và 1,199 tỷ đồng (bản Plus), khách hàng mua VinFast VF 8 trong tháng 4/2026 được hưởng loạt ưu đãi “hạng nặng” gồm: hỗ trợ trực tiếp 10% giá bán theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng qua xe điện (áp dụng tới hết 30/4). Nhờ thế, tổng mức ưu đãi anh được nhận lên tới 156 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua như anh còn được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho xe điện, giúp tối ưu đáng kể chi phí lăn bánh.

“Tính ra, giá lăn bánh chiếc xe của tôi chỉ hơn 1 tỷ đồng. Đây là mức chi quá hời cho bản cao cấp một mẫu xe hạng D. Với khoảng giá này, tôi chỉ lăn bánh được bản tiêu chuẩn của xe xăng cùng hạng, hoặc phải tìm xe phân khúc dưới”, anh Long chia sẻ.

Ngoài phương án hỗ trợ trực tiếp trên giá bán, khách hàng mua VinFast VF 8 cũng có thể lựa chọn hình thức trả góp với vốn đối ứng 0 đồng, đồng thời hưởng mức lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu (thay cho mức giảm 10%).

Là người ưa xê dịch, đam mê camping và nhiếp ảnh, anh Trọng Nhân (Hải Phòng) đã tranh thủ “rinh” VF 8 về trong giai đoạn nhiều ưu đãi. Anh cho biết đã có dịp cầm lái VF 8 trên các cung đường Tây Bắc và nhanh chóng “phải lòng” phiên bản Eco.

“Tôi chọn phương án trả trước 50% và trả góp trong 3 năm. Tính ra trung bình mỗi tháng tiền trả gốc và lãi vẫn nằm trong khả năng chi trả. Quan trọng là không chịu áp lực biến động lãi suất thả nổi”, anh Nhân nói.

Ưu thế rõ rệt về chi phí so với xe xăng

Reviewer Gà Tổng từ kênh GenZ Việt lại tính toán lợi thế của VF 8 dựa trên chi phí sử dụng. “Với các mẫu xe xăng hoặc hybrid như Hyundai Santa Fe hay Honda CR-V, dù đã tối ưu đến đâu thì chi phí nhiên liệu vẫn là khoản khá lớn. Với quãng đường di chuyển khoảng 1.200 – 1.500 km mỗi tháng, tiền xăng thường dao động từ 2-3 triệu đồng, thậm chí lên tới 4-5 triệu đồng khi giá nhiên liệu tăng cao”, anh phân tích.

Trong khi đó, với VinFast VF 8, bài toán chi phí vận hành “dễ thở” hơn đáng kể. Nhờ chính sách miễn phí sạc (tối đa 10 lần/tháng đến 10/2/2029 đối với xe mua từ 10/2/2026), chi phí sử dụng hàng tháng trong khoảng 3 năm đầu gần như bằng 0. Ngay cả khi hết thời gian ưu đãi, chi phí điện vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với tiền xăng, trong khi giá điện cũng ổn định hơn, ít biến động.

Ở khía cạnh bảo dưỡng, khác với xe động cơ đốt trong phải định kỳ thay dầu, lọc dầu, kiểm tra động cơ hay hộp số, các mẫu xe điện có danh sách hạng mục đơn giản hơn hẳn. Chi phí bảo dưỡng vì thế được tinh gọn, chủ yếu xoay quanh hệ thống điện, phanh, lốp và lọc gió, với mức chi thấp hơn đáng kể.

Ngoài ra, chính sách bảo hành dài hạn lên tới 10 năm/200.000 km cũng giúp các chủ xe yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi bộ phận giá trị cao như pin cũng được bảo hành trong thời gian tương tự.

“Tổng thể, từ chi phí đầu tư ban đầu, vận hành hàng tháng đến bảo dưỡng dài hạn, VinFast VF 8 đều cho thấy lợi thế rõ rệt so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên bài toán kinh tế và trải nghiệm công nghệ”, reviewer kênh GenZ Việt kết luận.

Sự kết hợp giữa hiệu năng của một mẫu SUV hạng D và lợi thế chi phí vận hành thấp, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn ở thời điểm hiện tại, VF 8 đang được giới quan sát nhận định là “kèo thơm” bậc nhất trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường.

Tác giả: Vương Nghị

Nguồn tin: giaoduc.net.vn