Truy nã đặc biệt thêm 6 nghi can thực hiện khủng bố trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 nghi can tham gia vụ khủng bố trụ sở 2 xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk vào ngày 11-6-2023.

Những người này đã bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân vào tháng 8-2023 và được xác định đã bỏ trốn, nên bị truy nã đặc biệt.

Những nghi phạm bị truy nã đặc biệt, gồm:

Y Quynh Bdap (31 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Người này có đặc điểm nhận dạng là có sẹo 1cm trên sau mép phải. Trước khi bỏ trốn sinh sống tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.

Y Chanh Byă (40 tuổi), trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi 1,5cm sau đầu mắt trái.

Y Bút Êban (39 tuổi), cùng trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, có đặc điểm sẹo dài 1,5cm cách 2cm sau đầu mắt trái.

Y Niên Êya (45 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), có đặc điểm sẹo chấm cách 1cm trên sau đầu mày phải.

Y Chik Niê (55 tuổi, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Y Mut Mlô (63 tuổi, trú thị trấn Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), có nốt ruồi 2,5cm trên trước dái tai trái.

Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, nhóm nghi can nói trên liên quan vụ khủng bố nổ súng tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) vào ngày 11-6 khiến một số cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương.

Cơ quan an ninh điều tra cho biết bất cứ người nào phát hiện nhóm nghi can này cũng có thể bắt ngay và đưa đến cơ quan công an gần nhất.

Sau khi bắt phải báo ngay cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk biết, xử lý.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng từng truy nã đặc biệt 6 nghi can. Nhờ thông tin từ người dân, 6 nghi can nguy hiểm lần lượt sa lưới, bị bắt về quy án.

Khởi tố hơn 100 người tham gia khủng bố trụ sở 2 xã Rạng sáng 11-6, có một nhóm người bịt mặt, mang theo súng, lựu đạn, bom xăng, dao kiếm chia làm nhiều tốp tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu, Ea Ktur (xã Cư Kuin), chặn đường lực lượng chức năng. Tại trụ sở UBND hai xã, nhóm này đã sát hại 4 cán bộ chiến sĩ, làm bị thương 2 cán bộ công an khác. Trên đường di chuyển, nhóm này đã sát hại thêm 5 người khác ở trên đường, trong đó có 2 lãnh đạo xã Ea Ktur, Ea Tiêu và 3 người dân. Ngoài ra nhóm này đã đốt phá nhiều công trình, phòng làm việc tại trụ sở UBND hai xã nêu trên. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt, khởi tố 96 người với nhiều tội danh và hiện vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan. Như vậy, với 6 nghi can đang bị truy nã, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố hơn 100 bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm…

