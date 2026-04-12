Trượt chân ngã xuống sông, nam sinh lớp 10 mất tích

Cụ thể, chiều 11/4, em Lê Hoàng Tuấn A. (sinh năm 2010, trú tại xã Thiệu Trung, Thanh Hóa) ra bờ sông chơi cùng nhóm bạn. Khi xuống rửa chân, chẳng may em bị trượt chân ngã xuống dòng nước chảy xiết. Nhóm bạn đi cùng tri hô mọi người ứng cứu nhưng chỉ trong chốc lát đã không thấy tung tích em A. đâu.

Người thân mong có phép màu để Tuấn A. trở về an toàn.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các nhóm thiện nguyện cứu hộ đã huy động nhân lực, trang thiết bị tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên tới 9h sáng ngày 12/4, vẫn chưa thấy em Tuấn A. Được biết Tuấn A. đang học lớp 10 trường THPT Lê Văn Hưu. Gia đình em thuộc diện khó khăn, bố bị bệnh.

Trước đó, nam sinh lớp 12 ở phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) cũng bị đuối nước dưới đầm tôm khi xuống tắm.

Mùa hè là thời điểm trẻ em và học sinh thường xuyên ra sông, suối, ao hồ tắm giải nhiệt. Đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, đặc biệt là đuối nước, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và phòng tránh đuối nước là vô cùng cần thiết.

Đuối nước có thể xảy ra ở bất cứ đâu: ao, hồ, sông suối, kênh rạch, thậm chí ngay tại các bể nước, giếng hoặc bể bơi không có người giám sát. Nhiều trẻ em do chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn hoặc chủ quan khi vui chơi gần nước nên dễ gặp nguy hiểm. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, nhu cầu tắm sông, tắm biển tăng cao càng làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đuối nước là do sự thiếu giám sát của người lớn, trẻ em không được trang bị kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, việc vui chơi ở những khu vực nước sâu, chảy xiết, không có biển cảnh báo cũng là yếu tố rủi ro lớn.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công Lý