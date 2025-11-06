Trưởng Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ l/ừ/a đ/ả/o c.h.i.ế.m đ.o.ạ.t tài sản

Khoảng 15 giờ ngày 03/11/2025, trong khi đang làm việc tại trụ sở Công an xã, Trung tá Hoàng Văn Lạng nhận được tin báo về một vụ việc lừa đảo xảy ra tại địa phương. Chị H (sinh năm 1979, trú tại Thôn 4, xã Tứ Mỹ) trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.

Chị H. đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin để thao túng tâm lý. Các đối tượng đã yêu cầu chị cài đặt ứng dụng định danh điện tử và chiếm quyền điều khiển điện thoại của chị.

Dù thủ đoạn này không mới, nhưng do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào các lời hướng dẫn từ những số điện thoại không rõ nguồn gốc, chị H. đã vô tình cung cấp các mã OTP và trao quyền kiểm soát tài khoản của mình cho kẻ xấu.

Sau khi kiểm soát được thiết bị, các đối tượng phát hiện số dư trong tài khoản của chị H. không nhiều, nên đã đe dọa yêu cầu chị nạp thêm 200 triệu đồng vào tài khoản, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền sau khi được chuyển vào.

... Trung tá Hoàng Văn Lạng đã nhanh chóng trấn an tâm lý của chị H, giúp chị lấy lại bình tĩnh, giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo mà chị H. đang gặp phải, nhận thức được cách mà kẻ xấu đang thao túng.



Đồng thời hướng dẫn chị H các biện pháp bảo mật cần thiết, cài đặt lại mật khẩu cho các tài khoản quan trọng, gỡ bỏ các ứng dụng lạ, và đặc biệt nhấn mạnh việc không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hay mã OTP nào cho các đối tượng.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và quyết đoán của đồng chí Trưởng Công an xã, âm mưu chiếm đoạt 200 triệu đồng của các đối tượng lừa đảo đã bị ngăn chặn.

Tác giả: Bùi Hải

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn