Trưởng BTC cuộc thi hoa hậu lên tiếng về phát ngôn "vui mừng đón bão"

Ông Phạm Duy Khánh và đoạn phát biểu gây tranh cãi

Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu (Miss Tourism Vietnam Global) 2024 Phạm Duy Khánh chính thức lên tiếng về ồn ào phát ngôn tại đêm chung kết, diễn ra vào tối 21-9 vừa qua. Theo đó, ông Khánh gởi lời xin lỗi tới tất cả mọi người về sự nhầm lẫn, sai sót trong đêm chung kết cuộc thi.

"Lúc phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp kênh VTV9, Khánh có nói "Chúng tôi rất vui mừng chào đón một trận bão rất lớn nhất từ xưa tới giờ". Thực chất, câu Khánh định nói là "Chúng tôi rất vui mừng khi cuộc thi vẫn được diễn ra dù Hải Phòng vừa gặp một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ".

Tuy nhiên, với cương vị trưởng BTC, tổng đạo diễn chương trình, Khánh đã bị quá phân tâm bởi trước giờ khai mạc, mưa xối xả gần một tiếng đồng hồ. Vừa lo khách mời, lo sân khấu, lo cho thí sinh, lo cho các nghệ sỹ tham gia biểu diễn, lo điện đóm, sân khấu các thứ nên đầu óc tôi căng như dây đàn. Đã thế, tờ giấy phát biểu Khánh đã in ra nhưng vì đi lại mưa gió nên bị ướt và nát hết, nên Khánh quyết định nói và đã xảy ra sự cố đáng tiếc này" - ông Khánh cho biết.

Ông Khánh nói thêm: "Khánh thật lòng xin lỗi tất cả mọi người, bởi cho dù có thanh minh như thế nào thì lời nói ấy đã vô tình làm tổn thương biết bao người. Khánh thật tâm cúi đầu xin lỗi tất cả và mong được lượng thứ!".

... Ảnh hưởng của bão lũ

Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ "Khánh là người Hải Phòng, tổ chức cuộc thi trên quê hương mình, đúng dịp bão tố, khách sạn nơi thí sinh ở cũng bị tạt nước, các thí sinh cùng nhau tát nước, thấm nước giúp khách sạn. Khánh cũng đã quyết định huỷ đêm thi Bán kết, thay vào đó Khánh đã liên hệ với thành phố để tổ chức 2 buổi cho các thí sinh tham gia dọn dẹp cây cối gãy đổ, sau đó tổ chức một buổi đi thăm và tặng quà cho những người già neo đơn. Khánh và toàn thể các thí sinh và mọi người trong BTC cũng đã quyên góp và chuyển 150 triệu đồng vào MTTQ Thành phố Hải Phòng để ủng hộ bà con vùng lũ. Khánh nghĩ những hoạt động đó mới thiết thực, mới ý nghĩa trong những ngày cả thành phố gồng mình chống bão, Khánh nhận thức rõ điều đó nên đã thay đổi hoạt động của cuộc thi nhằm mang đến cho các thí sinh những trải nghiệm ý nghĩa chứ không chỉ thi trình diễn trên sân khấu như thường lệ".

Một sự việc nữa cũng gây tranh cãi trong đêm chung kết, đó là việc trưởng ban tổ chức Phạm Duy Khánh lấy vương miện từ tay đương kim hoa hậu Lý Kim Thảo để đội lên đầu tân hoa hậu Kỳ Duyên. "Sự việc là khi Lý Kim Thảo cầm vương miện định giơ lên để đội cho Kỳ Duyên, nhưng chiếc váy dạ hội của Lý Kim Thảo có cái vành trên vai áo rất cứng và Thảo không thể giơ tay lên được nên mới nói "anh Khánh đội giúp em".

Lúc đó Kỳ Duyên đã cúi xuống chờ đợi, lại đang trên sóng trực tiếp nên cần nhanh gọn, vì thế Khánh đã giúp Thảo đội vương miện cho tân hoa hậu Kỳ Duyên. Một lần nữa, Khánh xin được nhận lỗi về mình!

Khánh coi đây là bài học đắt giá trong việc phát ngôn cũng như xử lý các tình huống trên sân khấu trong quá trình diễn ra cuộc thi được truyền hình trực tiếp, Khánh hứa sẽ tiếp thu sự góp ý của mọi người để sửa đổi, nhằm hoàn thiện bản thân mình hơn" - ông Khánh nói.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động