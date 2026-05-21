Triệt phá đường dây “r.ử.a t.i.ề.n” xuyên quốc gia qua mạng Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua thông qua mạng xã hội, Trinh đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh; SN 2001 ở Từ Liêm, TP Hà Nội; Bùi Quang Long, SN2001 phưởng Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Kim Ngân, SN 2003, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Nguyễn Văn Năng, SN 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thế Chinh, SN1990 ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn, SN1995 xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ



Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.

Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra làm viêc với đối tượng cầm đầu Lê Việt Trinh



Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ T N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ

Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng. Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn; Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý. Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Cơ quan điều tra làm viêc với đối tượng Kim Thị Linh



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

7 đối tượng bị khởi tố



Vụ án là lời cảnh báo về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng. Đồng thời cho thấy quyết tâm của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với các loại tội phạm rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm ma túy hoạt động trên không gian mạng.

Tác giả: THÀNH CHÂU - ĐỨC QUANG

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn