Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng qua mạng

Qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện đối tượng Dương Thỏa (SN 1979, trú K340/H03/02 Nguyễn Phước Nguyên, TP. Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ.

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu nghiệp vụ, các trinh sát nhận thấy Dương Thỏa cấu kết với một số đối tượng hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng Khánh, Tuấn và Thỏa (từ trái qua)

Ngày 27/6, Công an quận Thanh Khê phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng tổ chức thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập 6 đối tượng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Gồm: Hoàng Khánh (SN 1976, trú Số 37 Mỹ Đa Tây 6, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng); Bùi Văn Tuấn (SN 1972, trú K25/32 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng); Dương Thỏa (SN 1979, trú K340/H3/2 Nguyễn Phước Nguyên, TP. Đà Nẵng);

Hà Văn Thảo (SN 1978, trú Tổ 48,phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Hoàng Thanh Lực (SN 1978, trú Tổ 48, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Văn Pháp (SN 1983, trú Số 312 Trần Nguyên Đán, TP. Đà Nẵng).

Tại thời điểm bắt, khám xét, các trinh sát đã thu giữ tang vật gồm khoảng 1.000 trang tài liệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng Pháp, Thảo, Lực (từ trái qua)

...

Ước tính số tiền cá độ bóng đá từ ngày 24/5/2024 đến thời điểm bị bắt gần khoảng nửa triệu đô la, tương đương với khoảng 10 tỷ đồng. Tạm giữ 5 điện thoại di động và 94 triệu đồng tiền mặt và 3.900 USD.

Quá trình điều tra ban đầu đã xác định được hành trình cá độ bóng đá qua mạng của các đối tượng liên quan. Cụ thể, từ khoảng tháng 4/2024, Hoàng Khánh có quen biết với Hiền (chưa rõ lai lịch) và lấy từ Hiền một tài khoản cá cược bóng đá qua trang mạng “Bongda88.com” có tên tài khoản KW0T0201 với hạn mức tài khoản là 15.000 điểm, quy ước là 1 điểm là 14.000 đồng.

Sau đó Khánh giao tài khoản này lại cho Thỏa sử dụng cá cược cho con bạc và Khánh quy ước với Thỏa 1 điểm là 20.000 đồng. Thỏa sử dụng tài khoản này ghi cá độ cho các con bạc và điều chỉnh các lệnh trong tài khoản theo đúng nhu cầu của khách. Trong số các đối tượng cá độ bóng đá với Thỏa có Hà Văn Thảo, Hoàng Thanh Lực, Nguyễn Văn Pháp.

Tang vật vụ án

Trong thời gian này, Khánh tiếp tục lấy từ Hiền một tài khoản cá cược bóng đá khác là KF4A11 cá độ khác với hạn mức 40.000 điểm, quy ước 1 điểm là 14.000 đồng.

Đối với tài khoản này, Khánh chia làm 4 tài khoản cấp dưới gồm tài khoản KF4A1104 giao cho Thỏa sử dụng với hạn mức 15.000 điểm, quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Tài khoản KF4A1102, Khánh giao cho Đức (chưa rõ lai lịch) sử dụng với hạn mức 22.000 điểm, quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Tài khoản KF4A1102, Khánh giao cho Đức (chưa rõ lai lịch) sử dụng với hạn mức 22.000 điểm, quy ước 1 điểm là 20.000 đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ Khánh, Tuấn, Thỏa và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan khác.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: congly.vn