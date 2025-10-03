Trên đường đi đóng viện phí cho mẹ, người phụ lao xe vào cột điện, tử vong tại chỗ: 7 giây thương tâm

Theo đó vào khoảng 14h chiều ngày 2/10, người dân phát hiện thấy một phụ nữ trung niên nằm gục bên xe máy mang BKS 59Y3-564xx trên lề đường tỉnh lộ 2 (đoạn gần giao lộ Phan Văn Khải, xã Củ Chi, TP. HCM). Tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong, còn chiếc xe máy thì biến dạng.

Trích xuất camera an ninh thì có thể thấy vào khoảng 12h51' chiều cùng ngày, người phụ nữ này điều khiển xe máy trên đường. Không rõ nguyên nhân vì sao lại bất ngờ mất tay lái, loạng choạng chạy một đoạn ngắn rồi đâm mạnh vào cột đường bên đường. Pha va chạm đã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, nan nhận tên H. (trú tại xã An Nhơn Tây, TP.HCM).

Thông tin trên VietNamNet, người thân bà H. cho hay thời điểm xảy ra tai nạn bà đang trên đường quay lại bệnh viện để đóng viện phí và làm thủ tục xuất viện cho mẹ.

Đến 17h chiều cùng ngày, Công an xã Củ Chi (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.





Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn