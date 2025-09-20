Nhiều dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam có tiến độ rất chậm

Tại các trạm Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tiến độ triển khai rất chậm, không đáp ứng yêu cầu. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế, huy động thêm nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Tại trạm Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng do Tập đoàn Xuân Khiêm làm nhà đầu tư, việc triển khai được đánh giá tốt. Theo yêu cầu, trạm Hàm Nghi – Vũng Áng phải hoàn thành đầu tháng 10/2025, còn trạm Vũng Áng – Bùng phải hoàn thành vào đầu tháng 11/2025.

Theo kế hoạch, trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ có 24 trạm dừng nghỉ.

...



Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thiện công trình dịch vụ công, như khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra vào. Trước khi đưa vào vận hành, toàn bộ hạ tầng trạm dừng nghỉ phải hoàn thiện, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ có 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm được ưu tiên triển khai. Hiện có 8 trạm đang thi công gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Vân Phong – Nha Trang, Km205 Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Nhìn chung, tiến độ thi công một số trạm chậm, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều địa phương chưa bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra hiện trường để đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công và hoàn thành toàn bộ công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 31/12/2025.



Tác giả: Phạm Huyền

Nguồn tin: cand.com.vn