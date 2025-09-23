Tổng Bí thư Tô Lâm: Mong họp ít, làm nhiều, ít khẩu hiệu và thủ tục, nhiều nụ cười của nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: T.M.

Sáng 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lấy nhân dân làm động lực của đổi mới

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với yêu cầu mới gồm đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động.

Cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc "sắp xếp lại giang sơn" qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phía trước chúng ta mang trên vai hai mục tiêu 100 năm của dân tộc, trong đó tinh thần của dự thảo nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc và chương trình hành động mà đại hội thảo luận, quyết định sẽ là "nền tảng", là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt nhiệm kỳ.

Vấn đề cốt lõi là "đề ra mục tiêu gì" và "ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào".

Tổng Bí thư đề nghị nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo. Trong đó lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung vào 6 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả".

Hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo. Xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận...

Thứ hai, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, "không ai bị bỏ lại phía sau". Triển khai "cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức "tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh.

Thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương.

Thứ ba, đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể - chống "hình nón ngược" giữa Trung ương và cơ sở.

Thứ tư, chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức.

Thứ năm, thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Ban hành Bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát": công khai mục tiêu, nguồn lực, tiến độ; giám sát bởi nhân dân - Mặt trận - báo chí...

Thứ sáu, kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 dễ - 3 rõ - 3 đo: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá"; công khai trên bảng theo dõi điện tử...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: P.HẢI



Chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc

Để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định. Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc.

Thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu hoàn thành 6 trọng tâm trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ...

Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tống Bí thư gợi mở một số mốc triển khai sớm để Đại hội cân nhắc quyết nghị như trong 3 tháng sau Đại hội: hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện 3 nhất quán, khai trương "cổng Mặt trận số", chọn mỗi tỉnh/thành 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau Đại hội tổ chức "tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh...

Trong 1 năm đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

"Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

