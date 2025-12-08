Tìm thấy t/h/i t/h/ể b.é t.r.a.i 6 tuổi sau 1 ngày m.ấ.t t.í.c.h

Sáng 8/12, một lãnh đạo xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận và cho biết, thi thể bé trai T.A.Q (SN 2019, trú thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) mất tích chiều 7/12 đã được tìm thấy tại khu vực khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Tới khoảng 9h sáng nay, thi thể bé T.A.Q. đã được tìm thấy ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.



Trước đó, vào chiều 7/12, gia đình không tìm thấy bé T.A.Q nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo về vụ việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Qua trích xuất camera, các đơn vị chức năng ghi nhận hình ảnh cháu bé đi lạc ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót. Từ chiều tới đêm 7/12, các thợ lặn và đội cứu hộ, cứu nạn cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cháu bé ở khu vực này nhưng không có thông tin.

Hiện, thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Công Lý