Tiểu thương chợ Tam Bạc, Hải Phòng: 'Chỉ qua một đêm mà mất hết rồi'

Trưa 12/2, lực lượng chức năng cùng các tiểu thương tại chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vẫn đang chuyên chở vải vóc, hàng hóa từ bên trong chợ ra đặt tạm dọc bờ sông Tam Bạc.

Đứng nhìn khối tài sản lớn của mình mắc kẹt trong đám cháy và gần như không còn cơ hội lấy lại, chị Hương (chủ quầy hàng 450 và 637, chợ Tam Bạc) bị thiệt hại hàng tỷ đồng vì chỉ có thể vận chuyển vải từ kho ra, còn quầy hàng chính thì không kịp.

"Chỉ qua một đêm mà mất hết rồi, tôi không thể ngờ được sự việc này", chị Hương nói.

Chị Hương ước tính mình thiệt hại vài tỷ đồng sau vụ cháy chợ Tam Bạc.

Chị Hương buôn bán tại chợ Tam Bạc cùng mẹ từ ngày còn nhỏ, đến nay đã hơn 30 năm. Sau thời gian tạm nghỉ để lấy chồng, sinh con, chị quay trở lại buôn bán vải may rèm phục vụ đám cưới, đám hỉ từ 10 năm nay.

Sáng 12/2, khi đang ở nhà thì chị nhận được cuộc gọi từ tiểu thương ở quầy hàng bên cạnh thông báo vụ cháy. Chị chạy vội ra chợ và tìm tới quầy hàng của mình, lúc này, đám cháy ở chợ Tam Bạc đã bùng phát dữ dội.

"Khoảng 15 phút sau tôi đi ra lối sau, lấy được ít đồ trong kho. Lúc cứu được hàng trong kho, tôi thực sự cũng đã thấm mệt", chị Hương nói.

Người dân nhận lại đồ đạc và di chuyển ra vị trí an toàn.

Bà Chiều (tiểu thương chợ Tam Bạc, nhà cách chợ gần 1km) thẫn thờ đứng nhìn quầy hàng hơn 10m2 gắn bó với mình 35 năm qua bị cháy rụi và đổ sập. Bà Chiều kể, thường ngày, bà đi chợ từ lúc 6h30. Hôm nay, bà đi trễ hơn khoảng 30 phút. Từ xa bà đã nhìn thấy cột khói đen bốc cao. Bà vội chạy tới chợ, mở cửa quầy hàng và hô hào người dân xung quanh giúp mang đồ ra ngoài. Lúc này, lực lượng chức năng cũng có mặt hỗ trợ bà Chiều.

"Lửa lan nhanh lắm. Lúc tôi dọn được hết vải ra ngoài thì lửa bùng to. Tôi cũng định gọi điện cho người nhà ra chở đồ giúp mình nhưng may có người dân và công an hỗ trợ. Tài sản của gia đình tôi phần lớn nằm hết ở đây, bao nhiêu năm nay tôi buôn bán vải ở chợ Tam Bạc để kiếm sống", bà Chiều kể.

Dưới cơn mưa, bà Chiều đôi mắt ngấn lệ kể về vụ cháy.

Dưới cơn mưa, bà Chiều cũng chỉ biết đứng nhìn vào khu chợ Tam Bạc và dòng người đang vội vã chữa cháy, cứu hàng. Bởi, hàng hóa của bà mặc dù được đưa ra ngoài nhưng hiện tại bị lẫn và chưa tìm thấy. Chốc chốc lại có người tới hỏi han và chia sẻ cùng bà. Nhiều người trong số họ may mắn di chuyển kịp tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Ở khu vực tập kết hàng hóa, các tiểu thương tranh thủ lục tìm và nhận lại đồ đạc của mình. Theo nhiều người buôn bán vải, nhiều tấm vải ngâm trong nước bị ố và không sử dụng được.

Đồ đạc được di chuyển ra khỏi khu vực cháy.

Như VTC News đưa tin, hơn 6h ngày 12/2, tại khu vực chợ đêm Tam Bạc (Hồng Bàng, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy khác.

Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ và các lực lượng liên quan tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập lửa.

Đến nay vụ cháy đã cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước chống cháy lan.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy, tiếp tục rà soát xem có thiệt hại về người hay không. Sau đó, các đơn vị liên quan thống kê tài sản, ổn định đời sống cho các hộ kinh doanh trong chợ bị thiệt hại do cháy, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý.

